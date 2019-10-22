به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گودرزی بعد از ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیئت ورزش سه‌گانه استان زنجان که در محل سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، با بیان اینکه این فدراسیون در همه ابعاد در تلاش است تا نسبت به توسعه آن اقدام کند، گفت: تلاش می‌کنیم ورزشکاران از همه امکانات برای حضوری مؤثر در عرصه ورزش سه گانه استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه این امکان برای معلولان نیز فراهم شده است تا بتوانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی در این عرصه فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: در برهه کنونی هیچ‌کس نباید در امر ورزش و فعالیت در این عرصه با محدودیتی مواجه شود، لذا برای معلولان نیز این امکان به وجود آمده تا به فعالیت‌های ورزشی در این عرصه بپردازند.

گودرزی با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای اصلی فدراسیون، اهتمام به مقوله آموزش است که معتقدیم این موضوع باید در برهه کنونی بیش از همه چیز مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: ورزش در عصر کنونی به صورت کاملاً حرفه‌ای دنبال می‌شود، به همین خاطر تا زمانی که آموزش‌ها به‌روز نبوده و به صورت علمی دنبال نشود، نباید انتظار داشته باشیم که در عرصه رقابت، به موفقیت قابل توجه دست یابیم.

رئیس فدراسیون ورزش سه‌گانه از فعالیت مربی پرتغالی برای تیم‌ملی در سال‌جاری خبر داد و اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که فدراسیون دنبال می‌کند، توسعه متوازن این رشته در همه استان‌ها است که در همین راستا قرار است ورزشکارانی که زیر نظر مربی پرتغالی تمرین می‌کنند، مربی ورزشکاران نیز به اردو دعوت شده و همین امر باعث می‌شود که آموزش فقط متوجه ورزشکار نشود.

گودرزی با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای ضروری ورزشکاران، محلی برای تمرین است که باید مهیا شود، خاطرنشان کرد: زنجان از زیرساخت‌های خوبی برای میزبانی برخوردار است، به همین خاطر میزبانی مسابقات قهرمانی کشور به زنجان واگذار شده است.