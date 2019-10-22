مهلت ارسال آثار به مسابقه فرهنگی اربعین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، حجت الاسلام مرتضی مطهری پور گفت:طرح «بدرقه زائران دانشگاهی» برای نخستین بار از سوی ستاد در اربعین سال جاری از روز سه شنبه ۱۶ مهر با برپایی غرفه ستاد در پایانه خروجی شلمچه کلید خورد.

وی با بیان اینکه این طرح با مشارکت و همکاری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با هدف ترویج فرهنگ مقاومت اجرا شد، گفت: زائران اربعین حسینی که قشر جوان را نیز تشکیل می دادند، از طریق شماره گیری یک کد دستوری به صورت رایگان از خدمات فرهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بهره مند شدند که در مجموع بیش از ۴۳۰۰ نفر از زائرین اربعین از این بسته الکترونیکی استقبال کردند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در خصوص محتوای بسته فرهنگی ارائه شده به زائرین اربعین حسینی گفت:مهم‌ترین برنامه پیش بینی شده غرفه، طرح «زیارت به نیابت از شهدای دانشجو» بود. بر این اساس زائرین حسینی با شماره‌گیری کد دستوری و دریافت نام شهید، به نیابت از ۲۴۶۹ شهیدِ دانشجو سفر زیارتی خود را انجام دادند.

وی ادامه داد:یکی دیگر از فعالیت های فرهنگی ستاد که در قالب بسته فرهنگی الکترونیکی رایگان اجرا شد، برگزاری مسابقه به‌صورت روزانه بود و ۳۱۹۵نفر از زائرین دانشگاهی و دیگر زوار با پاسخ‌گویی به سوالات در مسابقه شرکت کردند از هدایای پیش‌بینی شده برای این مسابقه، سفر زیارتی به مشهد و قم به مدت سه روز است، که در روزهای آتی قرعه کشی آن انجام و نفرات برتر معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام مطهری پور گفت: یکی از برنامه های معنوی که در این بسته فرهنگی اجرا شد، طرح ختم صلوات و هدیه آن به ساحت مقدس امام زمان(عج) بود که زائرین عدد مورد نظر خود را برای سامانه ارسال و در این طرح معنوی ۸۵۱۰۰ صلوات به نیابت از زائرین به حضرت مهدی(عج) هدیه شد.

وی افزود: ستاد یک مسابقه فرهنگی نیز برای زائرین دانشگاهی اربعین در نظر گرفته است که در این راستا دانشگاهیان می‌توانند عکس‌ها و دلنوشته‌های خود از سفر اربعین حسینی را تا اول آذرماه، به نشانی atabat@labbayk.ir ارسال کنند که به بهترین آثار هدایایی تعلق خواهد گرفت.