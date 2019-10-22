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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۲۳

دوم آبان‌ماه؛

سالیاد آیت‌الله خاتمی در اردکان برگزار می‎شود

سالیاد آیت‌الله خاتمی در اردکان برگزار می‎شود

یزد ـ سی‌ و یکمین مراسم سالیاد اسوه اخلاق، آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی، امام‌ جمعه فقید اردکان و یزد در شهرستان اردکان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود امام جمعه فقید شهرستان اردکان و استان یزد عصر روز پنج‌شنبه دوم آبان‌ماه سال جاری در گلزار شهدای اردکان برگزار می‌شود.

همچنین مراسم روضه‌خوانی و سخنرانی این مراسم نیز بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد کوشک‌نو اردکان برگزار خواهد شد.

مراسم قرائت دعای ندبه هم صبح روز جمعه سوم آبان‌ماه در محل خانه فرهنگ خاتمی در این شهرستان برگزار شود.

آیت‌الله خاتمی، امام جمعه اردکان و مؤسس مدرسه علمیه اردکان است که بعد از شهادت آیت‌الله صدوقی سومین شهید محراب، به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر یزد منصوب شد.

کد مطلب 4753492

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