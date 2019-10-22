به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود امام جمعه فقید شهرستان اردکان و استان یزد عصر روز پنج‌شنبه دوم آبان‌ماه سال جاری در گلزار شهدای اردکان برگزار می‌شود.

همچنین مراسم روضه‌خوانی و سخنرانی این مراسم نیز بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد کوشک‌نو اردکان برگزار خواهد شد.

مراسم قرائت دعای ندبه هم صبح روز جمعه سوم آبان‌ماه در محل خانه فرهنگ خاتمی در این شهرستان برگزار شود.

آیت‌الله خاتمی، امام جمعه اردکان و مؤسس مدرسه علمیه اردکان است که بعد از شهادت آیت‌الله صدوقی سومین شهید محراب، به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر یزد منصوب شد.