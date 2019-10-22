دو میلیارد تومان صدقه در چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نجف علی حیدری بیان کرد: کمک‌های مردم خیر و نیکوکار استان در قالب صدقات در هر شهرستان برای نیازمندان همان شهرستان هزینه می‌شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات مختلف به نیازمندان از محل صدقات مردم نیکوکار استان، افزود: ۲۸ درصد از مجموع صدقات مردم استان به تعمیر، تکمیل و احداث مسکن روستایی و شهری مددجویان کمیته امداد استان اختصاص یافته است.

قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اختصاص بخشی از صدقات مردمی به حوزه بهداشت و درمان مطرح کرد: ۱۰ درصد از صدقات درزمینه کمک به پرداخت فرانشیز، خدمات ویژه درمان و نیازهای بهداشتی نیازمندان پرداخت می‌شود.

حیدری ادامه داد: صدقات پرداختی مردم استان در راستای کمک به نیازمندان، ارائه خدمات ویژه به سالمندان، پرداخت کمک‌های موردی به نیازمندان، تأمین لوازم ضروری مددجویان و کمک به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد اختصاص می‌یابد.

وی بابیان اینکه توسعه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و به هنگام در بین جوانان از اهداف این نهاد است، گفت: ۱۰ درصد از صدقات پرداختی مردم استان در راستای کمک به امر ازدواج نیازمندان اختصاص‌یافته است.