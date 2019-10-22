  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۲۷

قائم‌مقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

دو میلیارد تومان صدقه در چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد

دو میلیارد تومان صدقه در چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد

شهرکرد- قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: مردم چهارمحال و بختیاری دو میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان صدقه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجف علی حیدری بیان کرد: کمک‌های مردم خیر و نیکوکار استان در قالب صدقات در هر شهرستان برای نیازمندان همان شهرستان هزینه می‌شود. 

وی با اشاره به ارائه خدمات مختلف به نیازمندان از محل صدقات مردم نیکوکار استان، افزود: ۲۸ درصد از مجموع صدقات مردم استان به تعمیر، تکمیل و احداث مسکن روستایی و شهری مددجویان کمیته امداد استان اختصاص یافته است.

  قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اختصاص بخشی از صدقات مردمی به حوزه بهداشت و درمان مطرح کرد: ۱۰ درصد از صدقات درزمینه کمک به پرداخت فرانشیز، خدمات ویژه درمان و نیازهای بهداشتی نیازمندان پرداخت می‌شود.

حیدری ادامه داد: صدقات پرداختی مردم استان در راستای کمک به نیازمندان، ارائه خدمات ویژه به سالمندان، پرداخت کمک‌های موردی به نیازمندان، تأمین لوازم ضروری مددجویان و کمک به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد اختصاص می‌یابد.

وی بابیان اینکه توسعه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و به هنگام در بین جوانان از اهداف این نهاد است، گفت: ۱۰ درصد از صدقات پرداختی مردم استان در راستای کمک به امر ازدواج نیازمندان اختصاص‌یافته است.

کد مطلب 4753499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها