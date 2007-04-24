رزمایش مشترک دریایی هند و روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، رزمایش مشترک ضد تروریستی واحدهای دریایی روسیه و هند از امروز در دریای ژاپن آغاز شد.
در همین رابطه، یک سخنگوی روابط عمومی ناوگان اقیانوس آرام روسیه امروز اعلام کرد: این رزمایش، "ایندیا- "۲۰۰۷نام دارد و طی آن راههای محافظت از کشتی ها، مبارزه با دزدان دریایی و اقدامات تروریستی تمرین خواهد شد.
در جریان این رزمایش، بالگردهای نظامی بر کشتی های روسی و هندی فرود آمده و آن را مورد بازرسی قرارخواهند داد و ناوهای دو کشور نیز به جستجوی زیردریایی های دشمن فرضی خواهند پرداخت.
بر اساس این گزارش، از طرف هند سه ناو موشک انداز، یک ناوچه و کشتی نفتکش و از روسیه دو ناو، یک ناوچه موشک انداز، یک زیردریایی، یک کشتی نفتکش، دو بالگرد و یک هواپیما در این رزمایش شرکت می کنند.
دریادار"سرگئی آبرامنکو" معاون ناوگان اقیانوس آرام روسیه و دریادار "دووان" فرمانده ناوگان شرقی هند، فرماندهی این رزمایش مشترک را برعهده خواهند داشت.
این رزمایش تا ۲۶ماه آوریل (ششم اردیبهشت ماه) ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است از سال 2003 میلادی تا کنون این سومین رزمایش مشترک هند و روسیه به شمار می رود.
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