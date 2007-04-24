رزمایش مشترک دریایی هند و روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، رزمایش مشترک ضد تروریستی واحدهای دریایی روسیه و هند از امروز در دریای ژاپن آغاز شد.

در همین رابطه، یک سخنگوی روابط عمومی ناوگان اقیانوس آرام روسیه امروز اعلام کرد: این رزمایش، "ایندیا- ‪ "۲۰۰۷‬نام دارد و طی آن راههای محافظت از کشتی ‌ها، مبارزه با دزدان دریایی و اقدامات تروریستی تمرین خواهد شد.

در جریان این رزمایش، بالگردهای نظامی بر کشتی ‌های روسی و هندی فرود آمده و آن را مورد بازرسی قرارخواهند داد و ناوهای دو کشور نیز به جستجوی زیردریایی ‌های دشمن فرضی خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش، از طرف هند سه ناو موشک انداز، یک ناوچه و کشتی نفتکش و از روسیه دو ناو، یک ناوچه موشک انداز، یک زیردریایی، یک کشتی نفتکش، دو بالگرد و یک هواپیما در این رزمایش شرکت می کنند.

دریادار"سرگئی آبرامنکو" معاون ناوگان اقیانوس آرام روسیه و دریادار "دووان" فرمانده ناوگان شرقی هند، فرماندهی این رزمایش مشترک را برعهده خواهند داشت.

این رزمایش تا ‪ ۲۶‬ماه آوریل (ششم اردیبهشت ماه) ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است از سال 2003 میلادی تا کنون این سومین رزمایش مشترک هند و روسیه به شمار می رود.