ایجاد رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتظر امضای وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح سه شنبه با حضور مدیران و مسئولین شهر کاشان و همچنین ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این مراسم رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سخنانی با بیان اینکه در ابتدای قبول مسئولیتم در این دانشگاه قول پیگیری دو مسئله را دادم، اظهار داشت: اولین مورد ایجاد رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود که این مهم به تصویب شورای گسترش آموزش عالی کشور رسیده و منتظر امضای وزیر بهداشت است.

ابراهیم کوچکی با اشاره به اینکه حدود ۱۲ سال پیش کلنگ احداث بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) زده شده بود و اقدامی برای ساخت آن نشده بود، ابراز داشت: دومین قولی که دادم ساخت این بیمارستان بود که هم اکنون این بیمارستان در حال ساخت است.

ده هکتار زمین برای احداث بیمارستان بقیه الله

وی با بیان اینکه زمین احداث بیمارستان قبلا چهار هکتار بود، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده زمین احداث این بیمارستان به ۱۰ هکتار افزایش پیدا کرد.

کوچکی از پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی ساخت این بیمارستان خبر داد و افزود: در حوزه درمان نیز ۴۰ پروژه تکمیل و یا در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.

ساخت یا بازسازی مراکز بهداشت حتی در دورترین مناطق روستایی

کوچکی با اشاره به ساخت یا بازسازی مراکز بهداشت حتی در دورترین روستاهای منطقه کاشان اظهار داشت: بعضی از این خانه های بهداشت با بیش از ۷۰ سال عمر ساختمان، توسط دانشگاه و با مشارکت مردم و خیرین بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت بودیم، افزود: با این وجود سعی کردیم در ارائه خدمات، بهترین کیفیت همراه با کمترین افزایش قیمت ارائه کنیم.