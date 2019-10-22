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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۵۶

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی فارس خبر داد:

صدور ۵۸۶ مجوز نشر کتاب در فارس طی شش ماهه اول سال جاری

صدور ۵۸۶ مجوز نشر کتاب در فارس طی شش ماهه اول سال جاری

شیراز- معاون مطبوعاتی و فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از صدور ۵۸۶ مجوز نشر کتاب در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

مهدی امید بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آمار نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته دچار کاهش شده است دلیل آن را بحران کاغذ برشمرد و از سویی به افزایش نرخ کاغذ و دیگر اقلام اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در شش ماهه نخست سال بیش از ۶۰۰ مجوز نشر کتاب صادر شده بود، گفت: میانگین نشر کتاب در شیراز امسال در ۶ ماهه نخست بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد می باشد.

معاون فرهنگی مطبوعاتی ارشاد فارس با این حال در خصوص نوزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس که ۳ تا ۹ آذرماه در شیراز برگزار خواهد شد، گفت: هنوز ثبت نام نمایشگاه کتاب فارس شروع نشده است، اما کارگروه نمایشگاه در استانداری فارس تشکیل شده و در دوماه گذشته جلسات مداوم هفتگی داشت.

وی با یادآوری اینکه نمایشگاه ۳ تا ۹ آذرماه برگزار می شود، افزود:  تمهیدات لازم برای کیفیت بخشی نمایشگاه صورت گرفته است.

امیدبخش همچنین نوید داد که در نمایشگاه کتاب استان فارس، با توجه به دویست سالگی دوستی حافظ و گوته بتوانیم در این خصوص برنامه ریزی داشته باشیم.

کد مطلب 4753504

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