صدور ۵۸۶ مجوز نشر کتاب در فارس طی شش ماهه اول سال جاری

مهدی امید بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آمار نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته دچار کاهش شده است دلیل آن را بحران کاغذ برشمرد و از سویی به افزایش نرخ کاغذ و دیگر اقلام اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در شش ماهه نخست سال بیش از ۶۰۰ مجوز نشر کتاب صادر شده بود، گفت: میانگین نشر کتاب در شیراز امسال در ۶ ماهه نخست بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد می باشد.

معاون فرهنگی مطبوعاتی ارشاد فارس با این حال در خصوص نوزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس که ۳ تا ۹ آذرماه در شیراز برگزار خواهد شد، گفت: هنوز ثبت نام نمایشگاه کتاب فارس شروع نشده است، اما کارگروه نمایشگاه در استانداری فارس تشکیل شده و در دوماه گذشته جلسات مداوم هفتگی داشت.

وی با یادآوری اینکه نمایشگاه ۳ تا ۹ آذرماه برگزار می شود، افزود: تمهیدات لازم برای کیفیت بخشی نمایشگاه صورت گرفته است.

امیدبخش همچنین نوید داد که در نمایشگاه کتاب استان فارس، با توجه به دویست سالگی دوستی حافظ و گوته بتوانیم در این خصوص برنامه ریزی داشته باشیم.