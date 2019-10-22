باند سارقان فرا استانی در سیرجان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چهار فقره سرقت منزل در یکی از خیابان های این شهرستان بلافاصله محدوده های وقوع سرقت تحت پوشش گشت های محسوس و نامحسوس قرار گرفت که خوشبختانه با اطلاعاتی که مردم در اختیار پلیس قرار دادند محل اختفای سارقان مشخص شد.

سرهنگ ایران نژاد اظهار داشت: در ادامه تیم گشت نامحسوس دو نفر را هنگام پرسه زنی با خودروی پراید دستگیر و از خودروی آن ها چهار عدد کیف و مقدار زیادی طلا پیدا کردند که با اقدامات پلیسی چند نفر دیگر مرتبط با این دو نفر شناسایی و دستگیر شدند و یک خودروی پارس نیز از آن ها توقیف شد.

وی بیان داشت: در ادامه نیز چند نفر از افراد مرتبط با این سارقان که در شهرستان شهربابک مخفی شده بودند به دام قانون افتادند و در مجموع هشت نفر که همگی اهل یکی از استان های غربی کشور بودند، دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: پلیس آگاهی در حال تکمیل تحقیقات است و به احتمال فراوان تعداد زیادی از سرقت های منزل در سیرجان و دیگر شهرستان ها توسط این باند انجام شده است.

سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: برابر بررسی های به عمل آمده مشخص شد بر روی گوشی یکی از سارقان در مدت پنج ماه هزار و ۶۲۱ سیم کارت فعال شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به غیربومی بودن این افراد گفت: ضرورت دارد صاحبان معادن و مشاغل در انتخاب و بکارگیری نیروی کار دقت بیشتری داشته باشند.