تعرفه خدمات دامپزشکی با نرخ تورم کشور تناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: سازمان نظام دامپزشکی فعالیت هایی در زمینه آموزش، رتبه بندی ها، تایید صلاحیت ها، تنظیم روابط بین اعضا، دفاع از حقوق کسانی که از سازمان خدمت می‌گیرند و... انجام می دهد.

وی ادامه داد: این سازمان از سال ۷۲ تاسیس شده و اقداماتی از قبیل صدور پروانه های بهداشتی مراکز دامپروری به موجب قانون نظام جامع دامپروری، تائیدیه بهداشتی دامداری های روستایی و عشایری، آموزش بهره برداران را انجام داده است.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور بیان کرد: تا کنون یکصد هزار پروانه موافقت اصولی، تاسیس و بهره برداری توسط این سازمان صادر یا تمدید شده است.

صفری افزود: در شش ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۵ هزار پروانه صادر یا تمدید شده که موافقت اصولی پروانه ها نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. سال گذشته نزدیک به ۱۷ هزار پروانه صادر یا تمدید شده است.

وی گفت: به موجب قانون افزایش بهره وری کشاورزی که سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، صدور پروانه های صنفی از جمله داروخانه ها، آزمایشگاه، مراکز واکسیناسیون با سازمان نظام دامپزشکی است. تاکنون نیز ۴ هزار صدور پروانه در حوزه های تخصصی داشتیم.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور اظهار کرد: این سازمان تایید صلاحیت حرفه ای، ساز و کار آموزش و باز آموزی را تعریف کرده که در حال اجرا می باشد.

صفری بیان کرد: در سال جاری نیز تعداد پذیرش دانشجو را در دانشگاه آزاد اسلامی دنبال کردیم و امسال آموزش دامپزشکی ذیل معاونت پزشکی دانشگاه آزاد قرار گرفت.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور اظهار کرد: پذیرش دانشجو رشته دامپزشکی در دانشگاه آزاد در چند سال آینده ۵ هزار نفر پیش بینی می شود و بر اساس اعلام نیاز سالی به ۵۰۰ نفر دانشجوی دکتری نیاز داریم.

وی بیان کرد: در مجلس اصلاح قانون در مورد نحوه تعرفه گذاری های خدمات دامپزشکی مطرح شده است.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: مهم ترین فعالیت سازمان نظام دامپزشکی دوره های توانمندی باز آموزی حرفه ای است که در این راستا ۸۰۰ دوره آموزشی تعریف شده در استان ها متناسب با نیاز آن ها انجام شده، برگزاری هفتمین کنگره بین المللی طیور بر اساس آخرین یافته های علمی در حوزه بیماری پرندگان، برگزاری کالج های تخصصی و دوره باز آموزی برای اخذ پروانه زیر نظر با سابقه ترین افراد همراه با دوره عملی و ارتقای کیفی آموزش از دیگر در دانشگاه ها از دیگر موارد است.

صفری گفت: در سطح کشور ۲۳ دانشکده دامپزشکی وجود دارد که شامل ۱۱ مورد دانشگاه آزاد و ۱۲ مورد دانشگاه دولتی است.

وی افزود: در خصوص نرخ بیکاری دامپزشکی بررسی لازم را انجام ندادیم و وزارت کار گزارش های فصلی در این زمینه ارایه می دهد اما نرخ بیکاری در دوره دکتری ۱۵ درصد است و عمده بیکاری در کارشناسان و کاردان های دامپزشکی مشاهده می شود.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: اگر در مواجه با موضوع بیکاری ضوابط و مقررات را درست اجرا کنیم بستر اشتغال برای سایر افراد در این حوزه ایجاد می شود.

صفری بیان کرد: مهم تر از مشکل بیکاری، بد کاری است. همکاران شاغل خدماتی که ارایه می دهند از دریافتی کمی برخوردار هستند. این مشکل در بحث ناظرین بهداشتی و همکاران دیگر نیز وجود دارد.

وی در خصوص بیمه سلامت دام اظهار کرد: بیمه سلامت برای حیوان تعریف شده و باید آن را حمایت کنند و یک نوع بیمه سلامت در دنیا به نام پت برای نگهداری از حیوانات خانگی مرسوم است و در ایران نیز افرادی هستند که از حیوانات خانگی نگهداری می کنند با توجه به رسالت سازمان نظام دامپزشکی در ارایه خدمات بهداشتی و حفظ سلامت کلینیک های دامپزشکی درصدد هستیم با همکاری بخش خصوصی این بیمه نیز در ایران به کار گرفته شود. همچنین یک نوع بیمه از طریق صندوق کشاورزی تحت عنوان بیمه اجباری دام ها علیه بیماری های مشترک وجود دارد.