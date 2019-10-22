  1. استانها
  2. تهران
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۵۳

معاون هماهنگی امور فنی و عمرانی استانداری تهران:

بهارستان در رتبه نخست جذب اعتبار سکونتگاه های غیر رسمی قرار دارد

بهارستان در رتبه نخست جذب اعتبار سکونتگاه های غیر رسمی قرار دارد

بهارستان- معاون هماهنگی امور فنی و عمرانی استانداری تهران گفت: بهارستان درحوزه جذب اعتبارات سکونتگاه های غیر رسمی رتبه نخست را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد باز آفرینی شهری شهرستان بهارستان طی سخنانی با اشاره به اینکه این شهرستان با ۲ بخش بوستان و گلستان جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر دارد که از نظر تراکم جمعیتی این شهرستان در کل کشور رتبه نخست را دارا است اظهار داشت: شهرستان بهارستان به لحاظ وجود تراکم جمعیت و بافت فرسوده در رتبه نخست شهرستان های استان تهران قرار دارد.

وی در ادامه بیان داشت: تامین سرانه ها در این شهرستان از تاکیدات ویژه ای برخوردار است و بهارستان در زمره شهرستان های کمتر توسعه یافته است ولی با تلاش های مستمر، بی وقفه و شبانه روزی فرماندار این شهرستان تامین سرانه ها با سرعت و شتاب چشم گیری در حال انجام است.

تقی زاده گفت: بهارستان در حوزه جذب اعتبارات سکونتگاه های غیر رسمی رتبه نخست را دارد.

معاون هماهنگی امور فنی و عمرانی استانداری تهران عنوان داشت: اعتبارات ارزش افزوده از جمله اقدامات بسیار خوب دولت تدبیر و امید است که شهرداری ها می بایست در زمینه اجرای پروژه های عمرانی هزینه کنند.

کد مطلب 4753541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها