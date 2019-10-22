بهارستان در رتبه نخست جذب اعتبار سکونتگاه های غیر رسمی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد باز آفرینی شهری شهرستان بهارستان طی سخنانی با اشاره به اینکه این شهرستان با ۲ بخش بوستان و گلستان جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر دارد که از نظر تراکم جمعیتی این شهرستان در کل کشور رتبه نخست را دارا است اظهار داشت: شهرستان بهارستان به لحاظ وجود تراکم جمعیت و بافت فرسوده در رتبه نخست شهرستان های استان تهران قرار دارد.

وی در ادامه بیان داشت: تامین سرانه ها در این شهرستان از تاکیدات ویژه ای برخوردار است و بهارستان در زمره شهرستان های کمتر توسعه یافته است ولی با تلاش های مستمر، بی وقفه و شبانه روزی فرماندار این شهرستان تامین سرانه ها با سرعت و شتاب چشم گیری در حال انجام است.

تقی زاده گفت: بهارستان در حوزه جذب اعتبارات سکونتگاه های غیر رسمی رتبه نخست را دارد.

معاون هماهنگی امور فنی و عمرانی استانداری تهران عنوان داشت: اعتبارات ارزش افزوده از جمله اقدامات بسیار خوب دولت تدبیر و امید است که شهرداری ها می بایست در زمینه اجرای پروژه های عمرانی هزینه کنند.