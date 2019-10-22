رسانه ها صفحه ای ویژه برای تبیین عظمت نهم ربیع الاول داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنهای ربیع الاول افزود: همچنین مردمی تر کردن جشنهای ربیع الاول یک ضرورت است چرا که حضور مردم و مشارکت آنها در اعیاد و مناسبتها به صورت میدانی اثر گذارتر است.

وی بیان داشت: در راستای برگزاری این جشنها برنامه ریزیها باید به گونه ای باشد که بعد معرفت افزایی در موضوع مهدویت نمایان باشد.

رئوف اظهار داشت: نشاط و شادابی این جشنها و پیام این جشنها نیز باید در حافظه گروه های سنی کودک و نوجوان باقی بماند.

وی افزود: روز نهم ربیع الاول، سالروز شروع امامت منجی عالم بشریت، موعود انبیاء، پایان بخش طومار حاکمیت طاغوت و برقرار کننده حکومت عدل الهی در سرتاسر زمین است.

رئوف با بیان اینکه این جشنها می تواند نشاط را در جامعه افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین جوانان می توانند در راستای مهدویت معرفت خود را افزایش دهند.