خروج ۷ هزار زائر خارجی اربعین از مرز زمینی آستارا

منصور بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون هفت هزار زائر خارجی اربعین حسینی از کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه و گرجستان از طریق مرز زمینی آستارا به کشورهای خود بازگشته اند.

وی با بیان اینکه تدابیر لازم برای بدرقه این زائران انجام شده و غرفه‌های نماز و پذیرایی موکب‌ها در محل پایانه مرزی آستارا فعال است، افزود: امسال ۱۶ هزار ۸۰۰ زائر خارجی اربعین از مرز آستارا به کربلای معلی عازم شده بودند که تا پایان هفته جاری از طریق همین مرز به کشورهای خود باز خواهند گشت.

بابایی، ادامه داد: ۱۵ هزار و ۴۰۰ بسته فرهنگی شامل مهر، تسبیح، سجاده، پیشانی بند یا حسین (ع) و عکس بین الحرمین کربلا در موکب پایانه مرزی آستارا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط هنگام بدرقه زائران در بین آنها توزیع می شود.

مدیر پایانه مرزی آستارا وضعیت رفت آمد زائران خارجی اربعین حسینی و همچنین سایر مترددین مرزی را روان و بسیار خوب عنوان و اظهار کرد: مرز آستارا از پرترددترین و امن‌ترین مرزهای زمینی کشور است.

بابایی، تصریح کرد: اقدامات و برنامه ریزی‌ ستاد اربعین حسینی در شهرستان مرزی آستارا سبب جلب رضایت همه زائران خارجی اربعین حسینی شده و مدیران کاروان های زیارتی خارجی از نحوه پذیرایی در زمان ورود به جمهوری اسلامی ایران و همچنین در زمان بدرقه در مرز آستارا ابراز رضایت و قدردانی می‌کنند.