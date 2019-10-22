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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۰۶

مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته انضباطی کشتی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته انضباطی کشتی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی امروز (سه شنبه) با حضور علیرضا دبیر رئیس و حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی و جوادالله قدمی و نادر شکری برگزار شد.

در این مراسم قدمی به عنوان مشاور حقوقی و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی معرفی و از زحمات دکتر شکری رئیس پیشین این کمیته قدردانی شد.

در حکم قدمی که سوابقی از جمله قضاوت در دادسرای ویژه کارکنان دولت، مطبوعات و مقامات عالی رتبه کشور، پرونده های بین المللی، قاضی ویژه حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری را در کارنامه کاری خود دارد و در حال حاضر نیز به عنوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز (شهر تهران) در حال فعالیت می باشد، آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مشاور حقوقی و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:

۱- احیا و اشاعه اخلاق و خصلت های جوانمردی در میان ورزشکاران.
۲- رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در خصوص باشگاه ها، تیم ها، سرپرستان، مربیان، ورزشکاران و سایر عوامل.
۴- تنظیم و انعقاد قراداد با اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی).
۵- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بر کلیه امور اجرایی کمیته انضباطی.
۶- رسیدگی به دعاوی سرپرستان، مربیان، ورزشکاران و سایر عوامل با باشگاه ها و بالعکس.
۷- سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود.

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید.

کد مطلب 4753552

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