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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۱۶

در اطلاعیه ای اعلام شد

پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان فولاد پیش از پایان ماه

پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان فولاد پیش از پایان ماه

حقوق مهرماه بازنشستگان فولاد همچون سه ماه گذشته، پیش از پایان ماه پرداخت و به حساب آنها واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و ارتباطات صندوق بازنشستگی فولاد با صدور اطلاعیه ای با اعلام این خبر تصریح کرد: ارتقای منزلت و رفاه بازنشستگان همواره یکی از تاکیدات شریعتمداری وزیر  تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین هاشمی منش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بوده و به عنوان سیاست محوری صندوق بازنشستگی فولاد قرار گرفته و در این راستا، پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از پایان ماه در طول ماه های اخیر محقق شده است.

کد مطلب 4753553
مهناز قربانی مقانکی

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