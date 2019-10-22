پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان فولاد پیش از پایان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و ارتباطات صندوق بازنشستگی فولاد با صدور اطلاعیه ای با اعلام این خبر تصریح کرد: ارتقای منزلت و رفاه بازنشستگان همواره یکی از تاکیدات شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین هاشمی منش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بوده و به عنوان سیاست محوری صندوق بازنشستگی فولاد قرار گرفته و در این راستا، پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از پایان ماه در طول ماه های اخیر محقق شده است.