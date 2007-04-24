طرح سپر موشکی آمریکا روابط روسیه و ناتو را با مشکل روبرو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "الکساندر کروشکف" معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز در این باره گفت که تعاملات آینده روسیه و ناتو در زیر سایه طرح سپر موشکی آمریکا بستگی به انتخاب ناتو و چگونگی برخورد آن با این مسئله دارد.

وی افزود : اگر نگرانی های ما در این زمینه درنظر گرفته نشود و ما در توازن استراتژیک نظامی با رقبایمان احساس خطر کنیم ، تعامل جدید ما با ناتو در زمینه دفاع موشکی با مشکل مواجه خواهد شد.

این دیپلمات روسی گفت : اقدامات یکجانبه گرایانه در حوزه امنیت بین المللی بی فایده و اغلب خطرناک است.

وی تصریح کرد : تلاش های آمریکا برای استقرار طرح سپر موشکی در اروپا پیامدهایی مخالف با اهداف اعلام شده آنان در پی خواهد داشت و منجر به از سرگیری مجدد مسابقه تسلیحاتی و گسترش بی ثباتی در منطقه و جهان خواهد شد و به جای تلاش بین المللی برای خلع سلاح هسته ای باعث به کارگیری زور در مسائل امنیتی خواهد شد.

کروشکف گفت : ما این مسائل را در رایزنی های گسترده در شورای روسیه- ناتو پیگیری خواهیم کرد.

این دیپلمات روسی افزود : ما سالها است که با ناتو بر روی یک پروژه دفاع مشترک کار می کنیم و هدف ما از این کار ایجاد یک پوشش دفاع موشکی برای عملیات حفظ صلح است.

"پاپ د هوپ شفر" ،دبیرکل ناتو دو روز پیش با حمایت از طرح سپر موشکی آمریکا در اروپا ادعا کرده بود : اروپا باید در صورت حمله احتمالی ایران و کره شمالی مجهز باشد .

این مقام اروپایی تصریح کرد : طرح سپر موشکی آمریکا در اروپا به معنای محدود کردن روسیه نبوده و به هیچ وجه مغایرتی با استراتژی این کشور ندارد.



شفر در حالی مدعی جدی بودن خطر ایران شده است که این کشور کاملا در چارچوب قوانین بین المللی برنامه هسته ای صلح آمیز خود را دنبال می کند و هیچ مدرکی دال بر انحراف این برنامه از مسیر صلح آمیز به دست نیامده است، در حالی که رژیم صهیونیستی دارای زرادخانه مخوف سلاح های هسته ای و بزرگترین خطر و تهدید برای صلح جهانی است، ولی با این حال مورد حمایت های گسترده غربی ها به ویژه آمریکا قرار دارد.

اختلافات رسیه و آمریکا درباره نصب سیستم سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی به ناتو هم کشیده شده و این سازمان بارها اعلام کرده که استقرار این سیستم موشکی هیچ گونه تهدیدی را متوجه روسیه نمی کند، اما با این وجود، مقام های کرملین بازهم نصب سیستم موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک را تهدیدی برای روسیه قلمداد می کنند؛ به هر حال کاخ سفید امیدوار است با سفر گیتس و به دنبال آن رایس به روسیه بتواند برنامه های نظامی خود را دراروپای شرقی پیاده کند.