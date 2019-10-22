کاهش سرقت اطلاعات بانکی با تغییر دوره ای رمز های بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ امین یادگار نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضایی در این پلیس حاضر و طی اظهاراتی بیان داشت، مبلغ ۴۰ میلیون ریال از حساب وی طی چند مرحله برداشت شده است لذا تقاضای رسیدگی دارم که مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی گفت: در این راستا پس از تشکیل پرونده و اقدامات فنی مشخص شد فردی ناشناس با آگاهی بر این که به اطلاعات حساب شاکی دسترسی دارد به راحتی اقدام به برداشت کرده است.

وی افزود: با بررسی های بیشتر مشخص شد متهم با شاکی رابطه دوستی داشته و از این طریق توانسته به اطلاعات بانکی وی دسترسی پیدا کند.

وی گفت: پس از اقدامات فنی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به این پلیس منتقل شد.

یادگار نژاد با توصیه به شهروندان اظهار داشت: مراقب اهداف شوم افراد ناشناس باشید و آگاه باشید ممکن است آنها به بهانه های مختلف با شما ارتباط گرفته و اقدام به پیاده سازی نیت خود کنند.

وی هشدار داد: هموطنان گرامی به منظور پیشگیری از کلاهبرداری و برداشت های غیرمجاز بانکی علاوه بر حفاظت از اطلاعات بانکی خود نسبت به تغییر دوره ای رمز های بانکی و اینترنتی اقدام کرده و آن را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان متذکر شد: شهروندان می توانند از طریق راه ارتباطی سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir از آخرین هشدارهای سایبری و روش های پیشگیری از جرایم سایبری مطلع شوند.