به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا امیرحسنخانی، ظهر سه شنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی خراسانجنوبی اظهارکرد: کاهش ضریب مالیاتی در خراسانجنوبی به واسطه شرایط خاص استان یک ضرورت است.
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس بیانکرد: اگر بخواهیم این اصلاح ضریب مالیاتی را از طریق مجلس انجام دهیم به واسطه ضرورت همراهی دو سوم نمایندگان با سختی کار و یک فرایند طولانی رو به رو خواهیم بود.
امیرحسنخانی ادامه داد: به نظر میرسد اگر از طریق شورای سران سه قوه که در مباحث اقتصادی شکل میگیرد این موضوع را پیگیری کنیم زودتر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
وی افزود: به واسطه محرومبودن شهرستانهای خراسانجنوبی بسیاری از مناطق و شهرکهای صنعتی استان از مالیات معاف هستند ولی به واسطه عدم اطلاع دقیق مؤدیان این مناطق از قوانین مجبور به پرداخت مالیات میشوند.
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس گفت: از آنجاییکه طبق قوانین در صورتی شهرستانها و شهرکهای مدنظر قانون از مالیات معاف هستند که اظهارنامه، دفاتر و اسناد خود را به موقع ارائه دهند.
امیرحسنخانی اظهار کرد: عدم انجام این کار موجب شده که بسیاری از فعالان در شهرک های فردوس و سرایان و طبس علی رغم معافیت مجبور به پرداخت مالیات شوند که در این زمینه باید به آنان اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.
وی بیانکرد: هر چند میپذیریم در شرایط بسته شدن بودجه بدون تکیه بر درآمد نفتی باید بر درآمد مالیات توجه ویژه داشت ولی باید بگذاریم که یک واحد تولیدی جان بگیرد و سپس سخن از اخد مالیات از آن مجموعه بزنیم.
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه یادآور شد: در حوزه خرید توافقی محصولات استراتژیک تنها سخن از زرشک است در حالی که امروزه در باغستان های فردوس کشاورز انار پرورش میدهد ولی خریداری وجود ندارد.
نظر شما