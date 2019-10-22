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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۳۵

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس :

بی‌خبری از قوانین مؤدیان معاف را مجبور به پرداخت مالیات کرده است

بی‌خبری از قوانین مؤدیان معاف را مجبور به پرداخت مالیات کرده است

بیرجند- نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه گفت: بسیاری از شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی از مالیات معاف هستند ولی به واسطه عدم اطلاع مؤدیان از قوانین مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا امیرحسنخانی، ظهر سه شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: کاهش ضریب مالیاتی در خراسان‌جنوبی به واسطه شرایط خاص استان یک ضرورت است.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس بیان‌کرد: اگر بخواهیم این اصلاح ضریب مالیاتی را از طریق مجلس انجام دهیم به واسطه ضرورت همراهی دو سوم نمایندگان با سختی کار و یک فرایند طولانی رو به رو خواهیم بود.

امیرحسنخانی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر از طریق شورای سران سه قوه که در مباحث اقتصادی شکل می‌گیرد این موضوع را پیگیری ‌کنیم زودتر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

وی افزود: به واسطه محروم‌بودن شهرستان‌های خراسان‌جنوبی بسیاری از مناطق و شهرک‌های صنعتی استان از مالیات معاف هستند ولی به واسطه عدم اطلاع دقیق مؤدیان این مناطق از قوانین مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس گفت: از آنجایی‌که طبق قوانین در صورتی شهرستان‌ها و شهرک‌های مدنظر قانون از مالیات معاف هستند که اظهارنامه، دفاتر و اسناد خود را به موقع ارائه دهند.

امیرحسنخانی اظهار کرد: عدم انجام این کار موجب شده که بسیاری از فعالان در شهرک های فردوس و سرایان و طبس علی رغم معافیت مجبور به پرداخت مالیات شوند که در این زمینه باید به آنان اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

وی بیان‌کرد: هر چند می‌پذیریم در شرایط بسته شدن بودجه بدون تکیه بر درآمد نفتی باید بر درآمد مالیات توجه ویژه داشت ولی باید بگذاریم که یک واحد تولیدی جان بگیرد و سپس سخن از اخد مالیات از آن مجموعه بزنیم.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه یادآور شد: در حوزه خرید توافقی محصولات استراتژیک تنها سخن از زرشک است در حالی که امروزه در باغستان های فردوس کشاورز انار پرورش می‌دهد ولی خریداری وجود ندارد.

کد مطلب 4753566

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