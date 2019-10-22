تاریخ اعزام مشمولان در آبان ماه امسال تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تاریخ اعزام به خدمت مشمولان فارغ التحصیل دوره های کارشناسی و بالاتر که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم آبان ماه سال۹۸ هستند، تغییر نکرده و این دسته از مشمولان می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+ ۱۰ برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

همچنین مشمولان ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه یکم آبان ماه ۱۳۹۸ و مشمولان ساکن سایر استان ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محلی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع مشمولان در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را برای آنان در برخواهد داشت.

متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی sarbazvazifeh @ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.