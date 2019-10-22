فوتسال ایران یکی از قدرت های برتر آسیا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان آذربایجان غربی، سیدمحمد ناظم‌الشریعه ظهر سه‌شنبه در کنفرانس خبری پیش از آغاز مسابقات مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه ورزش فوتسال در سطح آسیا نیز از رشد خوبی برخوردار بوده که جای خرسندی دارد و هم اکنون ایران یکی از قدرت های برتر آسیا به شمار می رود.

وی با بیان اینکه خاطرات خوبی از بازی و میزبانی مسابقات در سالن ورزشی ارومیه داریم عنوان کرد: تیم ملی ایران چند سال قبل نیز در این شهر و در همین سالن مسابقه داده است و خاطره خوبی از میزبانی این شهر ورزش دوست دارد.

ناظم الشریعه با تاکید بر جوان گرایی در تیم ملی فوتسال ایران افزود: در این دوره از بازیها از ۱۴ بازیکن تیم ملی تنها سه نفر از بازیکنان این تیم در جام جهانی حضور داشتند ضمن این که هشت بازیکن نیز برای نخستین بار است که حضور در چنین مسابقات رسمی را تجربه می‌کنند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران افزود: تیم با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه در مسابقات مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۹ آسیا حضور دارد و ما وظیفه داریم علاوه بر جوان‌گرایی در ترکیب تیم، کاری کنیم که شان و منزلت تیم ملی نیز در بین سایر حریفان حفظ شود.

وی در خصوص سوالی مبنی بر علت دعوت «سالار آقاپور» بازیکن ارومیه‌ای فوتسال به تیم ملی و شرایط میزبانی ارومیه اظهار داشت: آقاپور بهترین بازیکن آسیا در رده زیر ۲۰ سال بوده و در بازی‌های لیگ نیز شرایط مطلوبی داشته است و به همین سبب در ترکیب تیم ملی جای گرفت.

طبق قرعه‌کشی تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، نپال و افغانستان در گروه اول و تیم‌های ایران، قرقیزستان و ترکمنستان در گروه دوم به رقابت می‌پردازند.

در نخستین روز مسابقات ساعت ۱۳ روز چهارشنبه/اول آبان‌ماه/ تاجیکستان با نپال، ازبکستان با افغانستان و ساعت ۱۵:۳۰ ترکمنستان با ایران ساعت ۱۸ دیدار خواهند کرد.

ساعت ۱۳ روز پنج‌شنبه ۲ آبان‌ماه افغانستان با تاجیکستان، نپال با ازبکستان ساعت ۱۵:۳۰ و قرقیزستان با ترکمنستان ساعت ۱۸ رقابت می‌کنند و در روز پایانی دور مقدماتی، جمعه /۳ آبان/ نپال با افغانستان ساعت ۱۳ و ازبکستان با تاجیکستان ساعت ۱۵:۳۰ و قرقیزستان با ایران ساعت ۱۸ دیدار خواهند کرد.

چهار تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۰ مردان آسیا که اسفند امسال در کشور ترکمنستان برگزار خواهد شد را کسب می‌کنند.