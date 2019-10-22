درخواست حریری از دولت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نصر الحریری رئیس هیات مذاکره کننده مخالفان سوری از دولت سوریه خواست که به تلاش های دست یابی به راهکار سیاسی در سوریه از طریق مذاکراتی که در ژنو برگزار خواهد شد، کمک کند.

وی افزود: ما به راهکار سیاسی اعتقاد داریم و در راستای آن حرکت می کنیم و می گوییم که نمی خواهیم و امکان ندارد که راهکار نظامی موفق باشد. هر پیشرفتی در روند سیاسی و قانون اساسی و هر احتمالی برای دست یابی به راه حلی که بتواند سوری ها را نجات دهد به سه توافق نیاز دارد, نخست توافق سوری-سوری، دوم منطقه ای و سوم بین المللی. ما در هیات مذاکره کننده به ژنو نخواهیم رفت مگر برای موفقیت کمیته قانون اساسی به عنوان گام اول و تطبیق همه بندهای قطعنامه شورای امنیت که ضامن انتقال مسالمت آمیز قدرت باشد.

نصر الحریری مدعی شد: نظام سوریه و حامیان آن بر راهکار نظامی اصرار دارند.