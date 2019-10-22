۶۰شکارچی غیرمجاز ازابتدای مهرماه درکهگیلویه وبویراحمددستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این شکارچیان ۱۳ قبضه اسلحه مجاز و غیر مجاز کشف شد.

وی بیان داشت: تقسیم درست منابع، نظم کاری و برنامه‌ریزی مناسب در هدف‌گذاری دقیق و در دستیابی به اهداف بسیار مهم است.

هاشمی افزود: برخی مشکلات همچون کمبود نیرو و کمبود خودرو بر محافظت از محیط زیست استان تاثیرگذار هستند و گستردگی استان و پراکندگی مناطق نیز حفاظت را سخت تر می کند اما یگان حفاظت محیط زیست استان از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند.

وی تصریح کرد: تدبیر و مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب می تواند زمینه کارهای بزرک با کمترین هزینه ها را فراهم کند.

هاشمی افزود: کنترل و نظارت حداکثری و برنامه‌های آموزشی از اولویت برنامه های محیط زیست است و یگان حفاظت محیط زیست استان تاکنون کنترل خوبی بر وضعیت مناطق تحت نظارت داشته است.