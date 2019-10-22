به گزارش خبرنگارمهر مهدینباتی ظهر سهشنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی خراسانجنوبی با اشاره به مشکلات مالیاتی پیلهوران اظهارکرد: مشکل مالیاتی پیلهورانی که با ارائه مدارک ثابت کردند که تنها حقالعمل کار بودهاند، حل شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسانجنوبی بیانکرد: متأسفانه امروزه بسیاری از فرارهای مالیاتی از طریق کارتهای بازرگانی و پیلهوری صورت میگیرد که در این زمینه باید اقدامات جدی صورتگیرد.
نباتی ادامه داد: ۲۱ شرکت صوری که از دیگر مناطق به خراسانجنوبی آمد و در ظاهر کار میکنند نیز بر این مسئله دامن میزنند.
وی با اشاره به گلایهها از بحث مالیات بر ارزش افزوده، گفت: باید این نکته را در نظر گرفت که طبق قوانین از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سه درصد آن به شهرداریها و دهیاریهای مناطق محروم جهت توسعه اختصاص مییابد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسانجنوبی گفت: براساس قوانین برای سال جاری ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور از محل مالیاتها پیش بینی شده است که در شرایط عدم وابستگی بودجه به نفت باید این درآمد را تحقق ببخشیم.
نباتی با اشاره به گلایه برخی از فعالان بخش خصوصی در زمینه عدم تخصیص زمان کافی به پروندهها در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اظهار کرد: امروزه شرایط تغییر کرده است و همکاران با تعداد پرونده کمتری امور را رسیدگی میکنند.
وی با بیان اینکه برخی از فعالان بخش خصوصی گلایه از عدم پذیرش نماینده تشکل خود در هیأت حل اختلاف مالیاتی دارند، بیانکرد: برخی از نمایندگان تشکلها مسائل قانونی و امنیتی اداره امور مالیاتی را مراعات نکرده و از این جهت مورد تأیید ما نیستند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسانجنوبی گفت: به تشکل مربوطه اعلام کردهایم که نماینده دیگری را برای حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی معرفی کنند ولی اصرار بر حضور همان نفر قبلی دارند.
نباتی یادآور شد: امروزه در سیستم مالیاتی کشور چیزی به نام مالیات علی رأس وجود ندارد و مالیاتها تنها با ارائه اظهارنامه، اسناد و مدارک تعیین میشود مگر اینکه واحد تولیدی اسناد و دفاتر مرتبط با درآمدهای خود را ارائه ندهد.
وی گفت: مؤدیان تا ساعت هشت امشب ۳۰ مهرماه فرصت دارند تا با پرداخت اصل مالیات از بخشودگی صدر درصد جرائم بهرهمند شوند.
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