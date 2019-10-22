بازگشایی مرز چذابه به روی صادرکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مرز چذابه از ۱۵ مهرماه به منظور تامین امنیت کامل تردد زائران اربعین حسینی به روی صادرکنندگان بسته شده بود.

با توجه به پایان این مراسم، مرز چذابه برای کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، بازگشایی شد.