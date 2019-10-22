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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۴

گمرک ایران اعلام کرد:

بازگشایی مرز چذابه به روی صادرکنندگان

بازگشایی مرز چذابه به روی صادرکنندگان

مطابق با اعلام گمرک ایران، مرز چذابه به روی صادرکنندگان باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مرز چذابه از ۱۵ مهرماه به منظور تامین امنیت کامل تردد زائران اربعین حسینی به روی صادرکنندگان بسته شده بود.

با توجه به پایان این مراسم، مرز چذابه برای کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، بازگشایی شد.

کد مطلب 4753596
سمیه رسولی

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