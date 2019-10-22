به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد در تشریح این خبر، اظهار داشت: ماموران یگان انتظامی بیمارستان ها در پایتخت موفق شدند از ابتدای امسال تا به کنون ۲۸ سارق تلفن همراه را دستگیر کنند که ۶ نفر از این سارقان نیز زن بوده اند.

وی ادامه داد: متهمان در بیشتر موارد با استفاده از غفلت همراهان بیمار اقدام به سرقت می کردند که با تلاش ماموران مستقر در بیمارستان ها سارقان دستگیر و از آنان ۵۳ دستگاه گوشی سرقتی کشف شده است.

این مقام انتظامی افزود: یکی از شیوه های متهمان این بود که اگر بیماری در حال استراحت بود و همراهش گوشی خود را به شارژ زده بود و در محل حضور نداشت با ورود به بخش بستری بیماران، گوشی ها را ربوده وبلافاصله محل را ترک می کردند.

وی بیان داشت: همچنین امکان داشت وقتی که همراهان بیمار در محل حضور داشتند به بیمار و همراه بیمار نزدیک و در یک لحظه گوشی را از کیف یا جیب آنها سرقت می کردند و یا گوشی را از روی صندلی و کنار بیمار سرقت می کرد.

در انتها کرمی راد به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه به بیمارستان ها بر استرس خود را کنترل و ضمن درخواست خدمات درمانی نسبت به نگهداشت اموال خصوصی دقت کافی را داشته باشند.