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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۵۰

سرپرست صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

صادرات سالیانه هزار تن پودروعصاره شیرین بیان ازکهگیلویه وبویراحمد

صادرات سالیانه هزار تن پودروعصاره شیرین بیان ازکهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- سرپرست صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: سالیانه یکهزار تن پودر و عصاره شیرین بیان به کشور آلمان صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسین پور بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان شیرین بیان سالیانه در استان تولید و از طریق دریا و خشکی به آلمان، انگلستان و سوئیس صادر می شوند.

وی بیان داشت: گیاهان دارویی مهمترین کالای صادراتی استان هستند.

حسین پور محصولاتی همچون گل رز، عسل، دست بافته‌های صنعتی و سیب را نیز از مهمترین ظرفیتهای استان برای صادرات عنوان کرد و گفت: در استان به صورت سالیانه ۱۹ میلیون شاخه گل رز، یکهزار تن عسل طبیعی مرغوب، ۲۸۰ هزار متر مربع دست بافته و ۱۲۰ هزار تن میوه سیب در استان تولید می شود.

وی افزود: موفقیت در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مستمر کیفیت صادرات، تبلیغات مطلوب و کارخانه‌های بسته بندی پیشرفته است.

کد مطلب 4753608

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