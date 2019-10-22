صادرات سالیانه هزار تن پودروعصاره شیرین بیان ازکهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسین پور بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان شیرین بیان سالیانه در استان تولید و از طریق دریا و خشکی به آلمان، انگلستان و سوئیس صادر می شوند.
وی بیان داشت: گیاهان دارویی مهمترین کالای صادراتی استان هستند.
حسین پور محصولاتی همچون گل رز، عسل، دست بافتههای صنعتی و سیب را نیز از مهمترین ظرفیتهای استان برای صادرات عنوان کرد و گفت: در استان به صورت سالیانه ۱۹ میلیون شاخه گل رز، یکهزار تن عسل طبیعی مرغوب، ۲۸۰ هزار متر مربع دست بافته و ۱۲۰ هزار تن میوه سیب در استان تولید می شود.
وی افزود: موفقیت در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مستمر کیفیت صادرات، تبلیغات مطلوب و کارخانههای بسته بندی پیشرفته است.
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