بیماری زائر پاکستانی واگیر دار نبوده است

شکرالله سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک زائر پاکستانی با حالت درد شدید در ناحیه شکم وارد مرز شلمچه می شود که به طور سریع از همان جا با آمبولانس به بیمارستان طالقانی برای انجام آزمایشات لازم، تشخیص و درمان اعزام می شود.

وی با تاکید دوباره بر اینکه بیماری وی به هیچ وجه واگیردار نبوده و بیمار از قبل دچار سنگ کلیه بوده و به دلیل طی مسیر به عفونت داخلی ناشی از سنگ کلیه مبتلا شده است، عنوان کرد: تمامی کارهای درمانی مورد نیاز برای از بین بردم عفونت مربوطه بر روی این زائر به طور رایگان انجام شد و در حال حاضر این زائر تبعه پاکستان روند بالینی خود را طی می کند و حالش بهبود یافته است.

وی تصریح کرد: انجام عمل جراحی بر روی این زائر پاکستانی با اعلام رضایت شخصی اش انجام نشد چرا که وی خواهان عمل جراحی در کشورش بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان به دلیل وضع مالی نامساعد این زائر و فرد همراهش که قصد رفتن به کشورشان را دارند، این فرمانداری با همراهی کمیته امداد امام خمینی ابادان هزینه سفر آنان به تهران را در قالب «در راه ماندگان» را تامین‌ کردند و بناست این دو زائر پاکستانی فردا چهارشنبه آبادان را به مقصد سفارت پاکستان در تهران ترک کنند.