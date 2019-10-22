وحید مبینمقدم درگفتگو با خبرنگار مهر، با توضیح ساعات سرویس دهی خطوط قطار شهری در ایام رحلت پیامبر(ص) و امام حسن مجتبی(ع)، اظهار کرد: سرویسدهی خطوط یک و دو قطارشهری مشهد در روز شنبه ۴ آبانماه مصادف با شب رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) از ساعت ۶ صبح آغاز و با یکساعت افزایش در انتهای شب تا ساعت ۲۳ صورت میپذیرد. همچنین سرویسدهی این سامانه در روز یکشنبه، ۵ آبان، مصادف با روز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) با یکساعت افزایش در ابتدای روز از ساعت ۶ آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه مییابد.
وی با اشاره به سرویسدهی خطوط یک و دو قطارشهری مشهد در روز دوشنبه، ۶ آبانماه، مصادف با شب شهادت امام رضا (ع)، افزود: در شب شهادت امام هشتم(ع) سرویس دهی قطار شهری از ساعت ۶ صبح آغاز و با یکساعت افزایش در انتهای شب تا ساعت ۲۳ و سرویسدهی این سامانه در روز سهشنبه، ۷ آبان، مصادف با سالروز شهادت امام رضا (ع) با یکساعت افزایش در ابتدای روز از ساعت ۶ آغاز و تا ساعت ۲۲ و به صورت رایگان صورت میپذیرد.
مبین مقدم برپایی نمایشگاه عکس «همه خادمالرضاییم» با مشارکت آستان قدس رضوی در ایستگاه شهدا در خط دو قطارشهری، اجرای تئاتر و پردهخوانی در ایستگاههای شریعتی و بسیج و اجرای سرودخوانی در ایستگاههای شریعتی، شهدا و بسیج از جمله اقدامات دیگرشرکت بهرهبرداری قطار شهری در دهه پایانی ماه صفر دانست.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری افزود: اکران تصاویر و کلیپهای مناسبتی این ایام در بیش از ۷۰۰ مانیتور قطارهای خط یک و دو و ۱۵۰ مانیتور ایستگاهها و همچنین سیاهپوشی ۳۴ ایستگاه خط یک و دو و نصب بنرهای مناسبتی در جلوی قطارها، ایستگاهها و همکاری در تأمین برق و آب مورد نیاز ایستگاههای صلواتی مجاور ایستگاههای قطار شهری دیگر برنامههای این شرکت در این ایام است.
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