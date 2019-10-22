  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۸

در ایام پایانی ماه صفر و روز شهادت امام رضا(ع) صورت می‌گیرد؛

افزایش ساعات سرویس‌دهی و خدمات رسانی رایگان قطار شهری مشهد

افزایش ساعات سرویس‌دهی و خدمات رسانی رایگان قطار شهری مشهد

مشهد - مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری از افزایش ساعت سرویس‌دهی خطوط قطار شهری درایام پایانی ماه صفر و سرویس‌دهی رایگان این سامانه درسال‌روزشهادت امام رضا(ع) به خیل عزاداران رضوی خبر داد.

وحید مبین‌مقدم درگفتگو با خبرنگار مهر، با توضیح ساعات سرویس دهی خطوط قطار شهری در ایام رحلت پیامبر(ص) و امام حسن مجتبی(ع)، اظهار کرد: سرویس‌دهی خطوط یک و دو قطارشهری مشهد در روز شنبه ۴ آبان‌ماه مصادف با شب رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) از ساعت ۶ صبح آغاز و با یک‌ساعت افزایش در انتهای شب تا ساعت ۲۳ صورت می‌پذیرد. هم‌چنین سرویس‌دهی این سامانه در روز یک‌شنبه، ۵ آبان، مصادف با روز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) با یک‌ساعت افزایش در ابتدای روز از ساعت ۶ آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به سرویس‌دهی خطوط یک و دو قطارشهری مشهد در روز دوشنبه، ۶ آبان‌ماه، مصادف با شب شهادت امام رضا (ع)، افزود: در شب شهادت امام هشتم(ع) سرویس دهی قطار شهری از ساعت ۶ صبح آغاز و با یک‌ساعت افزایش در انتهای شب تا ساعت ۲۳ و سرویس‌دهی این سامانه در روز سه‌شنبه، ۷ آبان، مصادف با سال‌روز شهادت امام رضا (ع) با یک‌ساعت افزایش در ابتدای روز از ساعت ۶ آغاز و تا ساعت ۲۲  و به صورت رایگان صورت می‌پذیرد. 

مبین مقدم برپایی نمایشگاه عکس «همه خادم‌الرضاییم» با مشارکت آستان قدس رضوی در ایستگاه شهدا در خط دو قطارشهری، اجرای تئاتر و پرده‌خوانی در ایستگاه‌های شریعتی و بسیج و اجرای سرودخوانی در ایستگاه‌های شریعتی، شهدا و بسیج از جمله اقدامات دیگرشرکت بهره‌برداری قطار شهری در دهه پایانی ماه صفر دانست.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری افزود: اکران تصاویر و کلیپ‌های مناسبتی این ایام در بیش از ۷۰۰ مانیتور قطارهای خط یک و دو و ۱۵۰ مانیتور ایستگاه‌ها و همچنین سیاه‌پوشی ۳۴ ایستگاه خط یک و دو و نصب بنرهای مناسبتی در جلوی قطارها، ایستگاه‌ها و همکاری در تأمین برق و آب مورد نیاز ایستگاه‌های صلواتی مجاور ایستگاه‌های قطار شهری دیگر برنامه‌های این شرکت در این ایام است.

کد مطلب 4753621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها