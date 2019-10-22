امور مالیاتی با واحدهای تولیدی نوپا تعامل بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرنگارمهر، محسن احتشام، ظهر سه‌شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌جنوبی با اشاره به مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: برخی از این مشکلات به واسطه عدم اطلاع از قوانین رخ می دهد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه یک واحد تولیدی برای ایجاد یک سیستم مالیاتی دقیق نیاز به هزینه های میلیونی دارد، بیان کرد: در این راستا از امور مالیاتی خراسان جنوبی خواستار همکاری با واحدهای تولیدی کوچک و نوپای خراسان جنوبی هستیم.

احتشام یادآور شد: در راستای حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان‌جنوبی جلسات متعددی را با امور مالیاتی خراسان‌جنوبی و بخش خصوصی به صورت دقیق و کارشناسی شده برگزار می کنیم.

سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تبیین جلسات متعدد برای حل مشکلات حوزه کشاورزی استان بیان کرد: مسائلی از جمله مشکلات پسته کاران، قیمت گذاری توافقی برای محصول زرشک، بررسی مشکلات حمل و نقل ریلی در ۶ جلسه کمیسیون بررسی شد.

وی با بیان اینکه یکی از بررسی های صورت گرفته ارائه دام سنگین پلاک کوبی شده به مرزنشینان با شرایط خاص است، یادآور شد: اگر مرز نشینان مهاجرت داشته باشند هزینه های دولت برای تأمین امنیت مرز افزایش می یابد از این جهت هر اقدامی که برای ماندگاری مرزنشینان صورت گیرد، ارزشمند است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: کلیه مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان به صورت ریال انجام می‌شود ولی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر برگشت حدأقل ۵۰ درصد ارز از طریق سامانه نیما برای همه بازرگانان اعمال می شود که این مسئله برای تجار با کشور افغانستان به واسطه مبادلات ریالی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

خیریه اتاق بازرگانی خراسان جنوبی ادامه داد: تقاضا داریم ۱۰۰ درصد رفع تعهد ارزی شرکت‌های صادرکننده استان از طریق صادرات در مقابل واردات به خود یا غیر تحقق بخشیده شود.