به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان قزوین ظهر سه شنبه با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، جمالی پور استاندار، سیده حمیده زرآبادی، داود محمدی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و مدیریان دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد.

جلسه امروز که بیش از دو ساعت و 30 دقیقه طول کشید با انتقاد صریح نماینده قزوین از استاندار بابت انتصاب اخیر خود در پست معاونت بودجه کمی طولانی شد و وارد فضای دیگری شد که در این میان استاندار نیز با پاسخ مشروح خود بیشتر زمان جلسه را به بیان دیدگاههای خود در حوزه مدیریتی اختصاص داد که برای خبرنگاران خالی از لطف نبود و کمی از فضای خسته کننده و تکراری جلسات قبلی فاصله داشت.

آمده ام خدمت کنم/ تعهد و تخصص را در مدیریت ملاک قرار می دهم

هدایت الله جمالی پور پس از شنیدن انتقادهای تند نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با آرامش ابتدا سالروز شهادت سید مصطفی خمینی را تسلیت گفت و سپس اظهارداشت: اربعین حسینی یک حماسه بزرگ در بین ما و شیعیان است اما باید اذعان کرداربعین اگر فقط برای ما شیعیان بود اینگونه فراگیرد نمی شد که از ادیان مختلف حتی اسقف اعظم هم در آن شرکت کند و تاثیر بگیرد.

وی افزود: اربعین نشان داد امام حسین(ع) متعلق به همه آزادی خواهان و ظلم ستیزان جهان و یک اجتماع عظیم معنوی و الهی است که به یکنماد ارزشمند دینی تبدیل شده است.

جمالی پور اظهارداشت: حرکت دیگری که امروز فراگیر شده و ابتدا ما در شهر ری آن را بنا نهادیم موضوع پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی است که در سراسر کشور برگزار می شود تا هیچ علاقمندی از شرکت در این حرکت حماسی بازنماند.

وی گفت: باید تلاش کنیم این حرکتها مانند یک رویداد منسجم ملی باشد که اعتقادات را تقویت کند هرچند لازم است رویکرد مردمی آن حفظ شود که در این راستا از تلاش همه مدیران و موکب داران که در برگزاری باشکوه پیاده روی اربعین و تامین نیازهای موکب ها خدمت کردند تشکر می شود.

استاندار قزوین سپس وارد فاز پاسخگویی به انتقاد خانم زرآبادی شد و اظهارداشت: همه باید به هم کمک کنیم و بدانیم اگر دست همدیگر را نگیربم کاری پیش نمی رود، به نظر می رسد دلهایمان به هم نزدیک نیست و به جای این که بنشینیم با هم صحبت کرده و مسائل را حل کنیم از دور با هم صحبت می کنیم و با قضاوت های اشتباه از همدیگر دلگیر می شویم.

جمالی پور تصریح کرد: امروز شرایط سختی در کشور داریم و در روزهایی که دشمن همه ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی، اچجتماعی، امنیتی خود را بسیج و وارد وارد کارزار کرده تا با تهاجم فرهنگی، ترویج ابتدال فرهنگی، ترور و ایجاد وحشت و نا امیدی میان مردم و مسئولان تفرقه ایجاد کرده و وحدت را دچار آسیب کند به نفع کشور نیست با هم نباشیم.

وی اضافه کرد: در کنار همه نقشه ها و تهدیدها متاسفانه بدخواهان در پیرامون کشور ما هم لانه زده و برخی همسایگان را وارد همکاری کرده اند لذا رسالت داریم در داخل یاری گر هم باشیم و بدانیم بر اساس تاکید امام و رهبری رمز ماندگاری ما وحدت است.

استاندار قزوین بیان کرد: البته معنای وحدت ابن نیست که از اشتباهات همدیگر عبور کنیم و یا انتقادی نشود اما باید مراقب باشیم تا همدیگر را تخریب نکنیم و بپذیریم همه نیازمند نصیحت و تذکر هستیم و باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم اما بدانیم اگر مسیر تخریب باز شود همه آسیب می بینیم.

وی افزود: دشمن می خواهد بین مسئولان و مردم تفرقه ایجاد کند و با فرستادن جاسوس میان مدیران نظام دنبال اسیب زدن به اصل نظام است لذا مراقب باشیم ما نیز کاری نکنیم که موجب یاس دشمنان شود.

جمالی پور گفت: در طول چند دهه گذشته شاید هیچ گاه چنین شرایطی نداشتیم که همه امکانات دشمن علیه ما بسیج شود شاید قبلا بدخواهان نظام دو چهره بودند ولی امروز همه منافذ را بسته اند و عزمشان را جزم کرده اند با تهمت، شایعه، فساد اقتصادی ما را ساقط کنند اما از انسجام و وحدت ما می ترسند.

آمده ام خدمت کنم/ دنبال حل مشکلات مردم باشیم

استاندار قزوین در ادامه بیان کرد:آمده ام خدمت کنم و در حالی که چند مسئولیت مهم اقتصادی به من پیشنهاد(مدیر مناطق آزاد) اما نرفتم و فکر کردم در این شرایط می توانم در سنگر دیگری بهتر خدمت کنم و امروز حاضر شده ام از صبح تا نیمه شب در خدمت مردم باشم.

به نیروی بومی باور جدی دارم

جمالی پور در خصوص دیدگاه خود در مورد انتخاب مدیران بومی هم اظهارداشت: باور من نیروی بومی است چه زن و چه مرد ولی به این که چند درصد زن و یا مرد بومی باشد اعتقادی ندارم بلکه تخصص مهم است زیرا راه پیشرفت کشور اعتماد به افراد متخصص، توانمند و

متعهد است.

وی اضافه کرد: در گذشته مسیرهای غلط زیادی رفتیم و رفیق بازی کردیم و متضرر شدیم لذا امروز من تلاش خواهم کرد ضوابط بر روابط حاکم شود به همین دلیل باور دارم باید ابتدا از نیروهای بومی استان استفاده کنیم، نیروهایی که در استانداری و فرمانداری کار می کنند حقشان است در مناصب سیاسی مسئولیت داشته باشند و ترقی کنند.

خانم زرآبادی دغدغه شما را می پذیرم

استاندار قزوین خطاب به زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه شما نمایندگان را قبول می کنم اما تخصص برای من مهم است و اولین انتصاب من بر اساس تخصص بود زیرا دیدم بودجه استان قزوین بسیار پایین است و سرکار خانم نانگیر از افراذدی بود که در بودجه تخصص خوبی داشت و می تواند در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه که ایشان هم فرد توانمندی است کمک کنند تا جایگاه داعتباری استان بر اساس استدلال کارشناسی ارتقا پیدا کند و در این مدت کوتاه نتوانستم از استان کسی را پیدا کنم و فرصت از دست می رفت.

وی اظهارداشت: با کمک یکدیگر اعم از نمایندگان استان، مدیران ادارات، معاونان استاندار و حتی امام جمعه باید کمک بگیریم تا جایگاه اعتباری استان بالا برود.

استاندار قزوین گفت: راه سختی در پیش داریم و همه باید کمر همت ببندند و مدیران در وزارتخانه پیگیری کنند، ما چانه زنی کنیم و با معاونان رئیس جمهور جلسه بگذاریم و آنها را توجیه کنیم تا وضعیت استان بهتر شود و این کار نیروی متخصص لازم دارد.

جمالی پور اضافه کرد: اگر در بررسی ها فرد مورد نظر در استان پیدا نشد از جای دیگر نیروی متخصص می آورم و درصد و زن و مردو غیر بومی و بومی ندارد.

بر اساس مصالح مردم تصمیم می گیرم

استاندار قزوین در ادامه گفت: امروز نیازمند اراده جمعی هستیم و ارزیابی عملکرد مدیران جدی گرفته شده و در هر جلسه شورای اداری استان یک مدیر موفق تشویق می شود و اعتقاد دارم مدیران باید میان مردم باشند و دنبال کارها بروند و مدیرانی که در داخل اتاق خود باشند از نظر ما جایگاهی ندارند.

وی اضافه کرد: معیار ارزیابی مدیران نظر مردم و فرماندار، دهیار و بخشدار است و در این میان برگزاری دیدارهای مردمی با خروجی مناسب مهم است و ما هم رصد می کنیم گره گشایی از مشکلات مردم چگونه بوده البته اگر در توان مدیر نباشد داوری نمی کنیم اما باید همه مدیران در سامانه سامد حضور فعال داشته باشند.

در ساعات غیر اداری در خدمت مدیران هستم

جمالی پوراظهارداشت: باید برخی روشهای خود را اصللاح کنیم و دنبال همگرایی باشیم من هم شبانه روز در خدمت مدیران هستیم اما وقت اداری برای کار مردم است و از ساعت 6 عصر تا 12 شب در دفترم منتطر مدیران هستم تا مشکلات را مطرح کنید.

وی بیان کرد: انتطارم از مدیران این است کمربند خدمت را محکم ببندند و به مردم و رونق تولید خدمت کنند و اگر صنعتگر و تولیدکننده ای وارد دفتر کار آنها شود عزت واحترام بگذارند و آنها را تکریم کنند زیرا در این شرایط همه این بزرگواران مبارزان کشور در عرصه اقتصاد

محسوب می شوند که با وطن پرستی وارد کار سخهتی شده اند تا اشتغال و اقتصاد کشور اسیب نبیند.

استاندار قزوین تصریح کرد: هیچ تولید کننده و صنعتگری نباید پشت درهای اتاق مدیران معطل شود و حق نداریم کار این افراد را به فردا موکول کنیم زیرا برخی مشکلات امروز ناشی از اشتباهات گذشته ما مدیران است و ما رسالت داریم در حمایت از تولید قوانین را هم به نفع تولبد کننده تفسیر کنیم و اگر استعلامی در ۲۰ روزه داده نشود مواخده خواهیم کرد.

کارها باید روان شود

جمالی پور اظهارداشت: دستور می دهم کارها باید روان شود و این که شنیده شده یک استعلام ۲۲۱ روز طول کشیده پذیرفتنی نیست و از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هم انتظار دارم بسرعت پنحره واحد را راه اندازی کند.

حضور مدیران در محل کار ضروری است

وی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد برخی مدیران سه روز در هفته در ماموریت تهران هستند لذا از این پس همه ماموریتها رصد می شود و هر ماموریتی که برای تسریع در کارها و مفید بوده و با اطلاع استانداری باشد مانعی ندارد و ماه کمک می کنیم اما همه این کارها باید ساماندهی شود.

استاندار قزوین از اهمیت انتخابات این دوره هم گفت و تصریح کرد: انتخابات یک رویداد بزرگ ملی است که مشارکت مردم موجب تقویت امنیت، عزت، اقتدار و وحدت کشور می شود.

وی اضافه کرد: باید مشارکت مردم را را بیشتر کنیم و با تقویت اعتماد آفرینی و امید از کارهای خوب انجام شده مردم را مطلع کنیم و از غبارآلود شدن فضا جلوگیری کنیم.

جمالی پور گفت: هدف گذاری ما در کنار امید بخشی در مردم تحقق مشارکت ۷۰ درصدی است و در این میان اکیدا توصیه می شود امکانات دولتی در اختیار مدیران است و بیت المال محسوب می شود نباید در اختیار کسی قرار گیرد و نمی توانید علیه و له نامزردی موضع گیری کنید.

وی یادآورشد: همچنین دستگاههای خدماتی به هیچ وجه نباید خدمات خود را برای مردم و واحدهای تولیدی قطع کنند و این کار بدون اجازه استاندار، معاون استاندار و فرمانداران ممنوع است.

استاندار قزوین در خصوص اهمیت آمار درست در برنامه ریزی ها هم گفت: آمار اساس برنامه ریزی است و باید شاخصها درست و بر اساس آمار دقیق باشد.

جمالی پور همچنین بیان کرد: دستگاههای اجرایی حق شکایت از هم دیگر را ندارند و شایسته نیست به خاطر اختلاف داخلی ادارات پرونده ای تشکیل شود و همه اختلافات را در استانداری حل می کنیم.