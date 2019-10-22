به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضـــاء‌، سرپرست اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، به مدیریت رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران تشکیل شد.

اشراقی درباره احداث این بیمارستان گفت: این مجتمع درمانی در عرصه ای به مساحت حدود ۵۸۰۰ متر مربع در شمال بزرگراه یادگار امام (ره) و در کوی فراز واقع شده که محدوده سایت در بخشی از عرصه ۴۳ هکتاری اراضی تعاونی هفت گانه قرار دارد.

وی افزود: بیشتر مجموعه های مسکونی این عرصه شکل گرفته و با وجود اینکه سرانه خدمات آن تعیین شده است، اما در عمل سطوح خدماتی لازم را ندارد.

اشراقی گفت: پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و بررسی اعضاء و با توجه به موافقت اصولی معاونت درمان وزارت بهداشت با احداث بیمارستان جامع فوق تخصصی کلیه در ۸ طبقه و با سطح اشغال حداکثر ۴۰ درصد موافقت شد.

وی افزود: هم چنین قرار شد خط آسمان و تراز ارتفاعی مجتمع درمانی رعایت و فضای سبز مناسب برای این مجموعه در نظر گرفته شود.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنـــــــج شهر تهران تأکید کرد: علاوه بر گذر ۲۱ متری شمالی، دسترسی این مجموعه درمانی، طی تدابیری از جنوب ملک نیز فراهم خواهد شد.

در این جلسه در خصوص پهنه R231 محله نارمک با مساحتی حدود ۳۸۰ هکتار پس از توضیحات مشاور و استقامتی شهردار منطقه ۸ تصمیم گیری و مقرر شد شهرداری تهران نسبت به تهیه یک طرح ویژه اقدام کند.

همچنین طرح ساماندهی میدان ولی عصر (عج) واقع در منطقه ۶ یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه بودکه پس از توضیحات مشاور درباره آن تصمیم گیری شد.