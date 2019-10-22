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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۶

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد:

تیمهای پنج نفره طرح اعتلای بسیج فرهنگیان رادر۲۰۰مدرسه اجرامی کنند

تیمهای پنج نفره طرح اعتلای بسیج فرهنگیان رادر۲۰۰مدرسه اجرامی کنند

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: تیمهای پنج نفره در ۲۰۰ مدرسه استان مجری طرح اعتلای بسیج فرهنگیان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر سه شنبه در نشست طرح اعتلای بسیج فرهنگیان استان افزود: این طرح در۲۰ درصد مدارس پرجمعیت استان شامل ۱۰۰مدرسه ابتدایی، ۵۰مدرسه متوسطه اول و۵۰ مدرسه متوسطه دوم اجرایی می شود.

وی بیان داشت: این طرح با مشارکت بسیج فرهنگیان و آموزش و پرورش و در طول سال تحصیلی برای آشنایی با راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی در مدارس و برای خانواده ها اجرایی می شود.

زارع پور هدف از اجرای این طرح را برنامه ریزی منسجم برای مقابله با آسیب های اجتماعی و جنگ نرم دشمن عنوان کرد و گفت: این طرح با محوریت شبکه معلم آینده ساز اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش تنها یک نهاد آموزشی نیست بلکه یک نهاد فرهنگی اجتماعی و مولد سرمایه انسانی است که باید نسلی را تربیت کند که مقابله با آسیبهای اجتماعی برای آنها به یک باور درونی تبدیل شود.

زارع پور تاکید کرد: علم و مربی باید به راههای مقابله با هجمه های فرهنگی مسلح باشند و مربیان تربیتی باید خودشان مراتبی از حیات طیبه را طی کرده باشند تا بتوانند دانش آموزان را هدایت کنند.

کد مطلب 4753633

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