تیمهای پنج نفره طرح اعتلای بسیج فرهنگیان رادر۲۰۰مدرسه اجرامی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر سه شنبه در نشست طرح اعتلای بسیج فرهنگیان استان افزود: این طرح در۲۰ درصد مدارس پرجمعیت استان شامل ۱۰۰مدرسه ابتدایی، ۵۰مدرسه متوسطه اول و۵۰ مدرسه متوسطه دوم اجرایی می شود.

وی بیان داشت: این طرح با مشارکت بسیج فرهنگیان و آموزش و پرورش و در طول سال تحصیلی برای آشنایی با راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی در مدارس و برای خانواده ها اجرایی می شود.

زارع پور هدف از اجرای این طرح را برنامه ریزی منسجم برای مقابله با آسیب های اجتماعی و جنگ نرم دشمن عنوان کرد و گفت: این طرح با محوریت شبکه معلم آینده ساز اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش تنها یک نهاد آموزشی نیست بلکه یک نهاد فرهنگی اجتماعی و مولد سرمایه انسانی است که باید نسلی را تربیت کند که مقابله با آسیبهای اجتماعی برای آنها به یک باور درونی تبدیل شود.

زارع پور تاکید کرد: علم و مربی باید به راههای مقابله با هجمه های فرهنگی مسلح باشند و مربیان تربیتی باید خودشان مراتبی از حیات طیبه را طی کرده باشند تا بتوانند دانش آموزان را هدایت کنند.