به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیاصغر حسنزاده گفت: برای حضور در مسابقات مرحله مقدماتی آسیا به ارومیه آمدیم. به نظرم دو بازی ما مقابل ترکمنستان و قرقیزستان میتواند بسیار مفید باشد، چراکه تیم ما جوان شده و بازیکنان محک خوبی میخورند و این فرصت را دارند که خودشان را نشان بدهند. ضمن اینکه حضور جوانها انگیزه مضاعفی در بازیکنان باتجربه ایجاد میکند.
وی ادامه داد: با اینکه صعود ما به جام ملت ها قطعی شده اما حق نداریم مسابقات را دست کم بگیریم، چراکه تیم اول آسیا هستیم و هر نتیجهای که قاطعانه نباشد، برای ما ضعیف تلقی میشود. بنابر این دو بازی پیشرویمان را جدی میگیریم و با همه توان در زمین حاضر میشویم تا از الان پیامی را برای حریفانمان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که حدود ۴ ماه دیگر در ترکمنستان برگزار میشود، بفرستیم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد: هر دوره از مسابقات قهرمانی آسیا نسبت به دوره قبلی سختتر و رقابتها نزدیکتر میشود؛ به خصوص بازیهای مقابل تیم ما که همه تیمها برای اثبات خودشان تلاش میکنند. مسابقات این دوره جام ملت ها هم در حکم انتخابی جامجهانی محسوب میشود. پس همه تیمها با توان دوچندان در بازیها حاضر خواهند شد. همه تلاشمان را میکنیم تا از عنوان قهرمانی خودمان در آسیا دفاع کنیم. ضمن اینکه در این راه به جوانترها هم کمک میکنیم تا از تجربیات خوبی بهره ببرند و حضور مفید آنها هم در نهایت موجب موفقیت تیم ملی فوتسال ایران باشد.
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