به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: براساس اعلام «گیر پدرسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همچنین توافق صورت گرفته، اولین نشست کمیته قانون اساسی سوریه به احتمال قوی ۳۰ اکتبر (۸ آبان) در ژنو برگزار می‌شود.

موسوی با بیان اینکه ایران از تشکیل این کمیته حمایت می‌کند، ادامه داد: امیدواریم تحولات جاری در منطقه آثار منفی و سلبی بر موضوع نداشته و مقدمه‌ای برای گام‌های اساسی در روند سیاسی حل بحران سوریه باشد. جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها گفته قاطعانه از این روند سیاسی حمایت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: از ابتدای بحران در شمال سوریه، کشورمان سعی کرد براساس توافقاتی که در منطقه وجود داشته و به‌عنوان کشور ضامن آتش‌بس در سوریه، نقش مثبتی را برای کاهش این تشنجات و تنش‌ها ایفا کند و از دولت کشور دوست و همسایه، ترکیه خواستیم تا در این موضوع خویشتنداری کند؛ ولی آنها براساس نگرانی‌های امنیتی که داشتند که در جای خود نیز قابل درک است، این اقدام را انجام دادند. البته ترک‌ها اعلام کرده‌اند که اقدامشان موقت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اما جمهوری اسلامی ایران راه‌حل این مسائل را در اقدام نظامی ندانسته و تنها راه‌حل موجود را در گفتگو، تفاهم و جستجوی راه‌حل‌های مسالمت آمیز می‌داند. ما تلاش کرده و خواهیم کرد که این مشکلات را از طریق گفتگو بین همه طرف‌ها حل کنیم. لازم است در این موارد به حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضی همه کشورها احترام گذاشته شود.

موسوی بیان کرد: هر تلاشی که تشخیص دهیم به کاهش تنش‌ها و رفع نگرانی‌های دولت ترکیه و سوریه و مردم کمک می‌کند، در آن حضور خواهیم یافت و کمک خواهیم کرد. ایران سعی می‌کند که به نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین همه طرف‌ها کمک کند.

وی همچنین درباره روابط تهران و ریاض با اشاره به این موضوع که دو کشور ایران و عربستان سعودی به‌عنوان دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام مطرح هستند، گفت: اگر اختلافاتی باشد بر منطقه اثر می‌گذارد و اگر کاهش اختلافات و گفتگو در پیش گرفته و سوء تفاهمات برطرف شود، قطعا نفع آن به هر دو کشور و مردم منطقه و چه بسا به جهان خواهد رسید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: گفتگوهایی را برخی از کشورها با ما داشتند و با حسن نیت اعلام کردند که آماده هستند برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و عربستان و برای کاهش تنش‌ها و رفع سوء تفاهمات اقداماتی را انجام دهند و با دولت عربستان گفتگو کنند تا مسائلی موجود رفع و مانع شود که کشورهای ثالث از وضعیت موجود سوء‌استفاده کنند.

موسوی گفت: حسن نیت کشورهایی که در این مسیر گام برداشتند را ستایش می‌کنیم و ما برای این کار آماده هستیم. طرح پویش صلح هرمز که توسط ایران ارائه شده شامل حال عربستان نیز می‌شود و آنها می‌توانند این مفاد را به دقت بررسی کنند تا آرامش و ثبات بیش از پیش به منطقه بازگردد.