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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۱۹

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

فرهنگیان در مدارس نقش اساسی در مقابله با آسیبهای اجتماعی دارند

فرهنگیان در مدارس نقش اساسی در مقابله با آسیبهای اجتماعی دارند

یاسوج- فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: فرهنگیان در مدارس نقش اساسی در مقابله با آسیبهای اجتماعی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر حمید خرم دل بعدازظهر سه شنبه در نشست طرح اعتلای بسیج فرهنگیان استان افزود: مقابله با جنگ نرم دشمن و شناخت آسیبهای مختلف اجتماعی با حضور نیروهای جهادی، مؤثر و کارآمد تسهیل می شود.

وی بیان داشت: دشمنان نظام امروزه گروه سنی نوجوان وجوان کشور را نشانه گرفته اند.

خرم دل تصریح کرد: وظیفه معلمین انقلاب اسلامی و پاسداران تبیین راهبردهای فرهنگ ناب اسلامی در بخشهای مختلف فرهنگیان و دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه این امر در راستای مقابله با تهاجم دشمن در حوزه فرهنگ انجام می شود، گفت: گام دوم انقلاب مستلزم حضور نیروهای جهادی و فعالیت مجاهدانه با الگوپذیری از فرهنگ ناب اسلامی و الگوهای برتر است.

خرم دل افزود: هدف از اجرای این طرح، کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی با ایجاد شبکه فرهنگیان متعهد وانقلابی است.

وی اظهار داشت: ارتقاء معرفت وبصیرت برای رشد دانش آموزان از اهداف اجرای این طرح به استناد راهبردهای ۱۱و۱۳سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

کد مطلب 4753648

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