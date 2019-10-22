میزبانی این دوره از مسابقات فوتسال رضایت بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشنو گورونگ ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به میزبانی این کشور در دور نهایی رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در ارومیه اظهارداشت: با احترام به همه تیم‌های حاضر ما در این مسابقات برای جنگیدن آمده‌ایم تا بازی‌های خوبی ارائه دهیم.

وی افزود: تیم نپال در این مسابقات با بازیکنان جوان و با تجربه حاضر شده و رقیبان باید به این نکته توجه داشته باشند.

در ادامه مجان ددویچ سرمربی تاجیکستان گفت: از بودن در ایران برای دومین بار بسیار خوشحال هستم و باید تا چهار روز، با یک تیم بازی داشته باشیم که دشوار است و همچنین از رقیب اول خود اطلاعات کامل داریم و از سایر تیم‌ها نیز در ادامه، اطلاعات بیشتری کسب خواهیم کرد.

وی افزود: من تیم را یک ماه پیش تحویل گرفته و زمان چندانی برای شناخت تیم نداشتم اما تنام سعی خود را خواهیم کرد تا به اهداف خود دست پیدا کنیم.

اخمد باخودیر سرمربی تیم فوتسال ازبکستان نیز در این نشست خبری اظهارداشت: از فدراسیون فوتبال و مهمان‌نوازی ایران تشکر می‌کنم تمامی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها از آماده گی کاملی برخوردار هستند تیم ما نیز برای صعود به عنوان تیم اول گروه تلاش خواهد کرد.

در ادامه سرمربی تیم ملی ترکمنستان با اشاره به اینکه برای همه تیم‌های حاضر در این مسابقات آرزوی موفقیت دارم افزود: هم اکنون با برگزاری این مسابقات، فرصت مناسبی برای شناخت تیم‌ها به ویژه ایران وجود آمده و تیم ترکمنستان نیز با تیم جمهوری قرقیزستان برای دوم شدن در گروه رقابت می‌کند.

سرمربی تیم ملی جمهوری قرقیزستان نیز با تقدیر از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با بازی‌های دشواری در این رقابت‌ها مواجه بوده به ویژه اینکه تیم ایران در رده سوم جهان قرار دارد و تیم ترکمنستان نیز، تیم خوبی است.

مسابقات مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا در منطقه جنوب و مرکز با حضور هفت تیم ایران، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، نپال، جمهوری قرقیز و تاجیکستان از اول تا سوم آبان در ارومیه برگزار می شود.

تیم ملی فوتسال ترکمنستان، شش دوره در مرحله نهایی فوتسال قهرمانی آسیا حاضر بوده و در تمام این ادوار عنوان قابل توجهی کسب نکرده است.