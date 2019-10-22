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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۳۳

آمریکا: نظامیان آمریکایی پس از سوریه در عراق نخواهند ماند

آمریکا: نظامیان آمریکایی پس از سوریه در عراق نخواهند ماند

وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که هدف از خروج  نظامیان آمریکایی از سوریه، بازگرداندن آن‌ها به آمریکاست نه عراق.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارک اسپر»، وزیر دفاع آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان عربستان اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد تا نظامیان آمریکایی را از سوریه به آمریکا بازگرداند و نه این که آن‌ها را در عراق نگه دارد.

به گفته اسپر هدف از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه بازگرداندن آن‌ها به خانه است و نه استقرار دائمی آن‌ها در عراق.

با این حال اگرچه وزیر دفاع آمریکا حضور بلند مدت نظامیان آمریکایی در عراق را رد کرده، اما این را نیز اعلام نکرده که نظامیان آمریکایی تا چه زمانی در عراق باقی خواهند ماند.

پیش از این عراق اعلام کرده بود که نظامیان آمریکایی که از سوریه خارج می‌شوند، مجوز استقرار دائم در عراق ندارند و حضور آن‌ها در عراق پس از سوریه تنها به عنوان بخشی از فرایند انتقال این نظامیان به آمریکاست.

ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که در نظر دارد تا نظامیان آمریکایی را از سوریه خارج و به خانه بازگرداند. قرار است در حال حاضر نظامیان آمریکایی پس از خروج  از سوریه در ابتدا در عراق مستقر شده و از آن‌جا عازم آمریکا شوند.

کد مطلب 4753655

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