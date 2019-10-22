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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۳۵

به دنبال اتفاقات اخیر؛

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی تعلیق جودو ایران را تایید کرد

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی تعلیق جودو ایران را تایید کرد

تعلیق فدراسیون جودو ایران از سوی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی این رشته تایید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محرومیت جودوی ⁧‫ایران‬⁩ توسط کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ⁧‫جودو‬⁩ تایید شد.

براساس اعلام فدراسیون جهانی، ایران تا موقعی که تضمین ندهد که به اساسنامه ⁧‫المپیک‬⁩ و فدراسیون جهانی عمل می‌کند حق حضور در مسابقه‌های بین‌المللی را نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که برای سعید ملایی در مسابقات جهانی توکیو رخ داد، فدراسیون جهانی جودو رای به تعلیق فدراسیون ایران داد. به دنبال این موضوع از سوی فدراسیون ایران اعتراضی به رای فدراسیون جهانی صورت گرفت اما کمیته انضباطی پس از بررسی نهایی رای تعلیق را تایید کرد.

براساس اعلام فدراسیون جهانی جودو، پس از صدور این رای ایران ۲۱ روز فرصت دارد تا برای تجدید نظر به دادگاه عالی ورزش (CAS) درخواست خود را ارائه کند.

کد مطلب 4753664

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    نظرات

    • REZA VAHDANI IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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      به خاطر یه آدم خودخواه نباید اینجوری تعلیق میشدیم

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