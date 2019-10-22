اقتدار سیاسی و نظامی ایران بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی در جلسه شورای اداری استان قزوین که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: اربعین حسینی حرکت دینی ارزشمندی بود که ارادت دلباختگان حسینی در اقصی نقاط جهان را نشان داد.

وی افزود: اربعین یک ادبیات شناخته شده در طول تاریخ است و همانگونه که یزیدیان هرگز فکر نمی کردند شکست بخورند امروز هم شاهد افول قدرت های شیطانی هستیم.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: آهنگ گام های کسانی که در پیاده روی اربعین شرکت کردند و صدای نوحه ها و این ازدحام و حماسه و هیجان معنوی به تصویر کشیدن زیبایی الهی است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: زینب از آینده جهان خبر داد و امروز کسی که نامش به ننگ برده می شود یزید و حامیانش و آنچه ماندگار و جهانی شده نام حسین(ع) ااست.

عابدینی تصریح کرد: اقتدار سیاسی، نظامی ما با گذشت ۴۰ سال بیشتر شده و همه جا اقتدار ما عالمگیر شده و دشمنان منزوی شده اند و اعتقاد دینی داریم که خدا با ماست.

وی بیان کرد: جلوه های بین المللی در حال ظهور است و حضور ۶۰ ملیت در اربعین عظمت این حرکت دینی را روز به روز بیشتر می کند.

امام جمعه قزوین یادآورشد: کسانی که در گوش خود پنبه کردند و رسانه هایشان را مسدود کردند تا پیام اربعین منتشر نشود امروز با حضور میلیونی مردم رسوا شدند.

آیت الله عابدینی با تشکر از تدارکات موکب ها برای پذیرایی از اربعین حسینی گفت: با این همه جمعیت کسی فکر نمی کرد پذیرایی و اسکان بخوبی صورت گیرد اما با افزایش زایران خوشبختانه میزبانی بهتراز پارسال بود و همه کمک کردند تا این حماسه رقم بخورد که جای تقدیر دارد.

