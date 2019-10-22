جانسون پارلمان انگلیس را با برگزاری «انتخابات زودهنگام» تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی هشدار داد: اگر پارلمان اجازه اجرای برگزیت در چارچوب زمانی اعلام شده را ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار می‌کنم.

نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت که اگر نمایندگان مجلس عوام جدول زمانی برای اجرای برگزیت تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان ماه)را رد کنند، توافق خود با اتحادیه اروپا درباره برگزیت را پس می‌ گیرد.

بوریس جانسون در این باره گفت: تصویب این توافق، داروی التیام بخشی برای اقتصاد انگلیس خواهد بود و موجی عظیم از سرمایه گذاری را در این کشور بدنبال خواهد داشت. ما می‌توانیم برگزیت را محقق کرده و کشور را به جلو ببریم. معتقدم اگر ما توافق کنیم و طرحی که اجرای برگزیت را محقق می‌کند را تصویب کنیم، اتحاد در کشور برقرار می‌ شود.