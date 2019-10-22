راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با قدرت و شکوه هرچه تمام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی، طاهر بخشایی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در استان با اشاره به اینکه عزم مردم ایران با وجود توطئه‌های بی‌شمار دشمنان برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال جزم ‌تر شده است، گفت: این راهپیمایی امسال با قدرت و باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ روز ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار تصویب و در شورای نگهبان تایید شده است ، که به صورت عمدی یا سهوی در طی چندین سال اخیر صرفاً تحت عنوان روز دانش آموز از آن یاد می شود.

بخشایی افزود: با توجه به شرارت ها، تهدیدات و فتنه‌افکنی‌های استکبار جهانی یوم الله ۱۳ آبان امسال با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا راهپیمایی متفاوت تر از سال های گذشته وصورت عمومی و پرشور برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به شیوه جدید آمار گیری در مسیر راهپیمایی عنوان داشت : امسال طرح ویژه ای برای بررسی آماری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان اجرا و تیمی ۳۵ نفره متشکل از جوانان انقلابی استان اقدام به آمارگیری از شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان خواهند کرد.

وی عنوان کرد: آمریکا که بعد از چهل سال در مقابل مقاومت و ایستادگی مردم انقلابی ایران اسلامی از گزینه نظامی ناامید شده و از ۱۳ آبان سال گذشته به تروریسم اقتصادی روی آورده است امسال نیز با حضور گسترده و پرشور مردم انقلابی ایران اسلامی به خصوص مردم غیور و ولایتمدار استان آذربایجان غربی نقشه های استکبار جهانی نقش بر آب خواهد شد.

بخشایی در ادامه اظهار داشت: دانش آموزان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با حضور چشم گیر و گسترده در کنار سایر اقشار جامعه در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان حضور خواهند داش .

وی به محل و زمان راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه نیز اشاره کرده و گفت: محل تجمع اولیه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ، میدان ولایت فقیه خواهد بود و مسیر راهپیمایی خیابان امام (ره) و محل پایانی مراسم و سخنرانی میدان انقلاب خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی یادآور شد: مسیر راهپیمایی دانش آموزان دختر خیابان امام ۲ و محل تجمع پایانی آنان نیز میدان انقلاب خواهد بود.