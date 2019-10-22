نمایشگاه بین المللی کتاب در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی هفته کتاب در ارومیه اظهارداشت: برای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه باید برنامه ریزی های لازم از هم اکنون انجام شود تا شاهد برپایی نمایشگاه پربار و غنی باشیم.

وی با بیان اینکه با همکاری وهمفکری بیشتر باید برای غنای برنامه های هفته کتاب در استان برنامه ریزی کرد افزود: هفته کتاب فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه و فرهنگسازی جهت افزایش سرانه مطالعه است.

مصطفوی ادامه داد: برنامه های هفته فرهنگی کتاب امسال از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه با شعار حال خوش کتاب در استان برگزار می شود لذا با همدلی، همکاری و همفکری نهادها، ادارات و دستگاههای اجرایی باید بر غنای این هفته فرهنگی افزود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بر تبلیغات محیطی، استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی و مطبوعات برای فرهنگسازی ترویج مطالعه و کتابخوانی اشاره کرد و اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در مناطق حاشیه شهر می توان از ظرفیت دفاتر تسهیلگری ارومیه، کتابخانه کانونهای مساجد استفاده و در این راستا برنامه ریزی لازم را انجام داد.

مصطفوی در بخش دیگری از سخنان خوب با تقدیر از مردم استان که با حضور در راهپیمایی اربعین حسینی حماسه ای دیگر خلق کردند و وحدت و اتحاد مسلمانان را به نمایش گذاشته و نهادینه کردند.

نواخته شدن زنگ کتاب در مدارس، نشست کتابخوانان، حضور کتابداران در مزار شهدا، فضاسازی محیطی و استفاده از المان های کتاب در سطح شهر، تولید محتوا و استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی برای ترویج فرهنگ مطالعه، چاپ پوستر هفته کتاب، تجلیل از نویسندگان کوچک، اعزام کتابخانه سیار به روستاها و مناطق محروم، اجرای طرح پویش مردمی نذر کتاب، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی، اختصاص فضایی در فروشگاههای شهری برای معرفی و فروش تازه های نشر استان از جمله برنامه های پیشنهادی برای هفته کتاب بود.

در ادامه حاضرین در جلسه به بیان برنامه های خود در هفته کتاب پرداختند.