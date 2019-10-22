موضوع مالیات از پرچالش ترین مباحث اقتصادی بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس که با حضور فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صنعتگران استان در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: از آبان ماه جاری جلسات این کمیته پیگیری به صورت منظم هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد و رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان را به طور کارشناسی دنبال می کنیم.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی استان باید در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده، از بخش تولید حمایت ویژه کرده و نورافکن های مالیاتی خود را به مکان های بتاباند که تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رازقی با بیان اینکه تولید کنندگان سربازان خط مقدم نبرد با استکبار هستند اظهارداشت: در این زمینه نیز اتاق بازرگانی فارس آمادگی دارد برای شناسایی زمینه های مغفول مانده مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استان همکاری داشته باشد.

رئیس کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات ملی است و ما نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی وظیفه خود می دانیم با بهره گیری از ابزارهای مختلف حقوق بخش خصوصی را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: بر این باوریم که مالیات یکی از راه های اداره کشور است اما متاسفانه عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و مشخص نیست سهم مالیات هر اساس بر اساس چه معیار و سنجشی مشخص می شود.

رازقی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای متمادی اقتصاد کلان کشور بر اساس نفت پایه ریزی شده بود عنوان داشت: هم اینک بیشترین میزان مالیات کشور از بخش تولید اخذ می شود اما در روند مالیات ستانی در کشور به جای حمایت از تولید، بیشترین فشار بر تولید وارد و بخش های بزرگ اقتصاد کشور معاف از مالیات می شوند.

در این جلسه فعالان بخش خصوصی استان سوالات و موارد مورد نظر خود پیرامون موضوع مالیات مطرح کردند.