بودجه ریزی عملیاتی بدون اتکا به نفت را پیاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در جلسه شورای اداری استان که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در حماسه بزرگی که مردم در پیاده روی اربعین رقم زدند یک انسجام مثال زدنی از جهان اسلام دیده شد و حضور۲۰ میلیون نفر در یک حرکت بزرگ دینی تاریخ ساز شد.

وی اضافه کرد: امسال بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم قزوین در اربعین شرکت کردند که دو برابر سال قبل بود و این حرکت نشان می دهد عشق به حسین هر سال روبه افزایش است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از مدیران انتظار می رود در تنظیم لایحه بودجه مشارکت کنند و طرح و برنامه بدهند تا بودجه خوبی تنظیم شود.

وی اضافه کرد: تحریم های دشمنان هر چند یک تهدید بود و به مردم فشار آورده اما بتدریج تبدیل به فرصت شده و باید از این شرایط برای اصلاح برخی روشها استفاده کنیم.

محمدی یادآورشد: از مشکلات اقتصادی کشور این است که متاسفانه بودحه ما نفتی است و بودجه ریزی عملیاتی نشده اما امسال باید بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی باشد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدیریت کشور نباید اتکا به نفت داشته باشد بلکه درآمدهای نفتی لازم است به جای امور جاری و حقوق در کارهای زیرساختی و زیربنایی هزینه شود.

وی با تشکر از مدیران که در شرایظ سخت مسئولیت پذیرفته اند گفت: در ژاپن حدود ۴۰۰ هزار کارمند دارند و ما ۱۱ برابر معادل ۴.۵ میلیون نفرکارکنان دولت داریم اما ضریب بهره وری ما پایین است.

محمدی اضافه کرد: باید از شرایط تحریم برای افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت های دیگر بهره مند شویم و امروز باید ضمن صرفه جویی و قناعت در هزینه ها مدیران باید ۱۶ ساعت کار کنند.

وی بیان کرد: اگر در شرایط کنونی تغییری در رفتار ما ایجاد نشده نشان می دهد متناسب با اقتصاد مقاومتی مدیریت نکرده ایم و در جنگ اقتصادی دشمن مشارکت خوبی نداشته ایم لذا اگر ضریب بهره وری را بالا ببریم بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

