  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۹:۰۴

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:

بودجه ریزی عملیاتی بدون اتکا به نفت را پیاده کنیم

بودجه ریزی عملیاتی بدون اتکا به نفت را پیاده کنیم

قزوین- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور باید بدون اتکا به نفت، بودجه ریزی عملیاتی را اجرایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در جلسه شورای اداری استان که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در حماسه بزرگی که مردم در پیاده روی اربعین رقم زدند یک انسجام مثال زدنی از جهان اسلام دیده شد  و حضور۲۰ میلیون نفر در یک حرکت بزرگ دینی تاریخ ساز شد.

وی اضافه کرد: امسال بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم قزوین در اربعین شرکت کردند که دو برابر سال قبل بود و این حرکت نشان می دهد عشق به حسین هر سال روبه افزایش است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از مدیران انتظار می رود در تنظیم لایحه بودجه مشارکت کنند و طرح و برنامه بدهند تا بودجه خوبی تنظیم شود.

وی اضافه کرد: تحریم های دشمنان هر چند یک تهدید بود و به مردم فشار آورده اما بتدریج تبدیل به فرصت شده  و باید از این شرایط برای اصلاح برخی روشها استفاده کنیم.

محمدی یادآورشد: از مشکلات اقتصادی کشور این است که متاسفانه بودحه ما نفتی است و بودجه ریزی عملیاتی نشده اما امسال  باید بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی باشد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدیریت کشور نباید اتکا به نفت داشته باشد بلکه درآمدهای نفتی لازم است به جای امور جاری و حقوق در کارهای زیرساختی و زیربنایی هزینه شود.

وی با تشکر از مدیران که در شرایظ سخت مسئولیت پذیرفته اند گفت: در ژاپن حدود ۴۰۰ هزار کارمند دارند و ما ۱۱ برابر معادل ۴.۵ میلیون نفرکارکنان دولت داریم اما ضریب بهره وری ما پایین است.

محمدی اضافه کرد: باید از شرایط تحریم برای افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت های دیگر بهره مند شویم و امروز باید ضمن صرفه جویی و قناعت در هزینه ها مدیران باید ۱۶ ساعت کار کنند.

وی بیان کرد: اگر در شرایط کنونی تغییری در رفتار ما ایجاد نشده نشان می دهد متناسب با اقتصاد مقاومتی مدیریت نکرده ایم و در جنگ اقتصادی دشمن مشارکت خوبی نداشته ایم لذا اگر ضریب بهره وری را بالا ببریم بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.
 

کد مطلب 4753684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها