به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی امروز سه شنبه ۳۰ مهر در دیدار با «جایی جون» نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه در خصوص روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای دیدار و گفتگو کرد.

ولایتی در این دیدار مواضع چین در مورد ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای ما چین کشور مهمی است و روابط بسیار عمیقی نیز بین دو کشور وجود دارد.

وی تصریح کرد: دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تعاملات استراتژیک و راهبردی است که بنده نیز توفیق داشته‌ام از ابتدای پایه‌گذاری این روابط فعالیت داشته باشم و به‌عنوان یک ناظر سیر روابط ایران و چین را همواره رو به رشد دیده‌ام. این سیر راهبردی همچنان ادامه خواهد داشت.

مشاور مقام معظم رهبری افزود: در منطقه شاهد وضعیت حساسی هستیم و تحولات بسیار مهمی در حال وقوع است و بیشتر کشورهای جهان تمایل دارند که در منطقه حضور فعال داشته باشند. ما تمایل داریم چین حضور فعال‌تری در منطقه داشته باشد و باید برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای گام برداشت.

ولایتی خاطرنشان کرد: ۸ سال است که سوریه مورد تهاجم بیگانگان و تروریست‌های مورد حمایت بیگانگان قرار گرفته و از ابتدا ایران از کشور دوست و برادر سوریه حمایت کرد و همین اتفاق در عراق هم افتاد و اگر کمک‌های ایران نبود، بغداد به دست تروریست‌ها می‌افتاد. مسئله مهم امروز یمن است که مورد تهاجم قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: اطمینان دارم که آینده منطقه بسیار روشن است و قطعا کشورهای سوریه، یمن و عراق پیروز خواهند شد و امنیت به منطقه بازخواهد گشت. در موازنه‌های آینده منطقه کشورهای مجموعه مقاومت دست برتر را خواهند داشت و این منطقه به دست صاحبان اصلی خود باز خواهد گشت.

جایی جون نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه هم در این دیدار ضمن تشکر از همکاری‌های مثبت ایران در منطقه گفت: روابط ایران و چین در حد بسیار مطلوبی قرار دارد و مشارکت راهبردی دو کشور بسیار توسعه یافته و روابط بسیار عمیقی وجود دارد.

وی با توجه به حساسیت منطقه گفت: این منطقه بسیار حساس است و باید امنیت به آن بازگردد.

جایی جون در ادامه و در مورد روابط ایران و عربستان تصریح کرد: ایران و عربستان سعودی از کشورهای مهم منطقه هستند و باید به طور صلح‌آمیز رابطه داشته باشند.

در ادامه دو طرف درخصوص توسعه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.