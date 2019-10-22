به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه روستایی و عشایری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: موانع سد راه ورود سرماه گذاران به استان برداشته شود.

وی تاکید کرد: ورود سرمایه گذاران و افزایش سرمایه گذاری موجب رونق در تمام بخش های چهارمحال و بختیاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: افزایش اشتغال در این استان از مهمترین اهداف مسئولان به شمار می رود که این مهم با رونق بخش تولید میسر می شود.

وی تاکید کرد: توسعه بخش تولید موجب ارتقای استان در تمام زمینه ها و کاهش مهاجرت مردم به سایر استان ها می شود.

فراهم کردن زیر ساخت ها برای توسعه استان ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بهره گیری از سازمان مردم نهاد در مسیر توسعه استان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بیشماری برای توسعه دارد، بیان کرد: بهره گیری از تمام ظرفیت های استان در مسیر توسعه استان موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فراهم کردن زیر ساخت ها برای توسعه استان ضروری است.

وی تصریح کرد: برای توسعه استان باید تمام دستگاه های اجرایی همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند.