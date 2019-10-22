استاندارد حلقه واسط بین خریدار و تولیدکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه گردهمایی روز جهانی استاندارد به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه به واسطه عدم رعایت استاندارد، کشور ما ضررهای زیادی در طول سال‌های گذشته متحمل شده است، تاکید کرد: پتانسیل‌های صادراتی استان در حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار است و این‌ میزان کمتر از دو درصد صادرات را شامل می شود که بخشی از این کاهش به دلیل این است که ما نتوانسته‌ایم به استانداردهای بین المللی برسیم.

وی با بیان اینکه برای تصرف بازارها نیاز به کار و مساعی همه بخش‌های دولت و بخش خصوصی و مجلس و دست‌اندرکاران صادرات است، افزود: در راستای تامین سلامت و امنیت مردم و جامعه باید رعایت استاندارد را همواره مد نظر قرار گیرد تا از مخاطرات جانی و مالی کاسته شود.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه بی‌توجهی به مقوله استاندارد قطعا جامعه را با مخاطراتی مواجه خواهد کرد، ابراز داشن: امروز باید اقداماتی انجام شود تا کل جامعه به مقوله استاندارد حساس شوند.

عسگری با بیان اینکه باید ‌مطالبه عمومی از سوی مردم باشد که اگر این مهم باشد ما موفق خواهیم بود و لذا موضوع فرهنگ سازی جامعه باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد، گفت: وجود استاندارد به عنوان حلقه واسط بین خریدار و تولیدکننده اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان جامعه و تولید کنندگان را تامین می کند.

وی افزود: از آنجا که آموزش در مقوله شناخت استاندارد حائز اهمیت است این آشنایی از پایه به کودکان و نوجوانان در نظام آموزشی مد نظر قرار گرفته و از سوی مهدهای کودک و مدارس به دانش آموزان آموزش‌های لازم صورت می‌گیرد و این امر نشان از حساسیت جامعه به استاندارد است.

معاون استاندار سمنان گفت: هرجا فرآیندها قاعده محور نباشد و استانداردها تعریف شده نباشد، تعدی و تعرض و خسران وجود دارد، لذا هرجا قاعده و چهارچوب تعریف شده و استاندارد اجباری و تشویقی ایجاد شد تعدی و تعرض نیز کم شده و باعث می‌شود هم‌تولید کننده به امر تولید بپردازد و هم مصرف کننده با خیال راحت و با رضایت خاطر و اطمینان از کیفیت محصول از آن استفاده کند.