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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۱

کمیته فنی با حضور ساکت تشکیل جلسه داد؛

معرفی مربی تیم ملی فوتسال بانوان و تایید برنامه‌های صانعی

معرفی مربی تیم ملی فوتسال بانوان و تایید برنامه‌های صانعی

مصوبات جلسه امروز کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی از ساعت ۱۴ امروز سه شنبه با حضور محمدرضا ساکت، ابراهیم شکوری، داوود پرهیزکار، میرشاد ماجدی، غلامعلی هنرپیشه و خانم‌ها صوفی‌زاده و شهریاری برگزار شد.

مصوبات این جلسه به شرح‌ زیر اعلام شد:

۱- برنامه‌های‌ ارائه‌ شده از سوی‌علی صانعی جهت هدایت تیم فوتسال زیر ۲۰سال و تیم‌های پایه آقایان مورد تایید قرار گرفت.

۲- برنامه‌های شهناز یاری جهت هدایت تیم ملی فوتسال بزرگسالان مورد تایید قرار گرفت. ضمن‌ اینکه فعالیت فاطمه شریف بعنوان کمک مربی در این‌ تیم به تایید رسید.

کد مطلب 4753713

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