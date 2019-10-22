به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی از ساعت ۱۴ امروز سه شنبه با حضور محمدرضا ساکت، ابراهیم شکوری، داوود پرهیزکار، میرشاد ماجدی، غلامعلی هنرپیشه و خانمها صوفیزاده و شهریاری برگزار شد.
مصوبات این جلسه به شرح زیر اعلام شد:
۱- برنامههای ارائه شده از سویعلی صانعی جهت هدایت تیم فوتسال زیر ۲۰سال و تیمهای پایه آقایان مورد تایید قرار گرفت.
۲- برنامههای شهناز یاری جهت هدایت تیم ملی فوتسال بزرگسالان مورد تایید قرار گرفت. ضمن اینکه فعالیت فاطمه شریف بعنوان کمک مربی در این تیم به تایید رسید.
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