به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی از ساعت ۱۴ امروز سه شنبه با حضور محمدرضا ساکت، ابراهیم شکوری، داوود پرهیزکار، میرشاد ماجدی، غلامعلی هنرپیشه و خانم‌ها صوفی‌زاده و شهریاری برگزار شد.

مصوبات این جلسه به شرح‌ زیر اعلام شد:

۱- برنامه‌های‌ ارائه‌ شده از سوی‌علی صانعی جهت هدایت تیم فوتسال زیر ۲۰سال و تیم‌های پایه آقایان مورد تایید قرار گرفت.

۲- برنامه‌های شهناز یاری جهت هدایت تیم ملی فوتسال بزرگسالان مورد تایید قرار گرفت. ضمن‌ اینکه فعالیت فاطمه شریف بعنوان کمک مربی در این‌ تیم به تایید رسید.