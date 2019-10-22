تسهیلات ویژه‌ برای عرضه تک محصولی سیب در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد با اشاره به اینکه مسائل ملی، راهکارهای ملی میطلبد و مدیریت تولید و توزیع در کشور در اختیار سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیست، افزود: اگر چه امکانات سخت افزاری سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار برای حل مسائل حوزه تولید در سطح ملی کافی نیست، اما با توجه به مطالعات و تجربیات موجود در مدیریت عرضه میوه و تره بار و ایجاد تعادل در قیمت محصولات، این سازمان آمادگی دارد تا در صورت نیاز به کمک دستگاههای ذیربط بیاید.
وی مشکلاتی که باغداران در عرضه سیب با آن رو به رو هستند را قابل درک خواند و تاکید کرد: بازار مصرف تهران، توان جذب و خرید همه این محصول را ندارد و تصور اینکه عرضه مستقیم سیب در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران، مشکلات باغداران کل کشور را حل میکند، غیر واقع بینانه است و حل این مسئله، راهکارهای دیگری را از جانب دستگاههای مسئول میطلبد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تاکید بر دغدغه این سازمان در حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان از یک سو و حفظ حقوق شهروندان و مصرفکنندگان از سوی دیگر، خاطرنشان کرد: امیدواریم باغداران و کشاورزان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار را متعلق به خود بدانند و به نقطهای برسیم که این سازمان به محلی برای تبادل نظر و تشریک مساعی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی شود.
در راستای ارائه تسهیلات ویژه برای عرضه سیب در میادین و بازارهای میوه و تره بار، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران دستورات ویژهای به بخشهای مربوطه سازمان دادهاند و تولیدکنندگان این محصول و سایر فرآوردههای باغی و زراعی که مایل به عرضه محصولات خود به صورت تک محصولی هستند، میتوانند به معاونت بازرگانی این سازمان مراجعه نموده یا تماس حاصل نمایند.
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