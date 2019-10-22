۱۵ پاتوق سوداگران مرگ در پیشوا تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از تخریب پاتوق سوداگران مرگ با هماهنگی مقام قضائی در روستاهای اطراف شهرستان پیشوا خبر داد و اظهار داشت: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد تعداد ۱۵ باب منزل مسکونی کلنگی پاتوق معتادان پر خطر و خرده فروشان مواد افیونی شده و موجب مزاحمت اهالی محل شده است.

عزیزی در تشریح این عملیات گفت: در این عملیات غافلگیرانه عادل رحمانی دادستان پیشوا هم حضور داشت و بر عزم جدی دادسرا در برخورد با توزیع کنندگان و تخریب مکانهای مصرف تاکید کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در آینده نیز ادامه خواهد داشت افزود: پلیس در خصوص قاچاق و تهیه و توزیع مواد مخدر با هیچ کس تعارف ندارد و با سوداگران مرگ به طور جدی برخورد می‌شود.

عزیزی اظهار داشت: پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی به خصوص سوداگران مرگ با جدیت برخورد می کند و اجازه نخواهد داد که محیط زندگی مردم شریف استان را ناامن کنند و با توجه به درخواست و مطالبات مردم عزیز اجرای این طرح ها را ادامه خواهد داد.

وی عنوان داشت: برای ریشه کن کردن معضلات مربوط به مواد مخدر نیاز به همکاری همه آحاد جامعه و مسئولان است چرا که اعتیاد و مشکلات آن، همه جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده و یک پدیده شوم اجتماعی است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، به دادسرا معرفی و این پاتوق سوداگران مرگ با هماهنگی قضایی مورد تخریب واقع شد.