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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۹:۱۵

فرمانده انتظامی مراغه خبر داد:

کشف ۵ تن برنج خارجی قاچاق در مراغه

کشف ۵ تن برنج خارجی قاچاق در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه، از کشف ۵ تن برنج قاچاق در طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اصلانی‌فر اظهار داشت: طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف پیشگیری از ورود کالای خارجی توسط ماموران پلیس آگاهی به مرحله اجرا در آمد.

وی در ادامه افزود: در این طرح یک دستگاه کامیون باری ایسوزو حامل ۵ تن برنج قاچاق، در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان توقیف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مراغه با بیان این که بنا بر نظر کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شده یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال اعلام شده است، گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی وخودرو به پارکینگ منتقل شد.

اصلانی‌فر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه قاچاق کالا مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4753741

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